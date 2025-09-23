Yamalio tėvas po sūnaus užimtos antros vietos „Ballon d‘Or“ rinkimuose kalbėjo apie moralinę žalą

„Tai didžiausia, nesakyčiau vagystė, bet padaryta moralinė žala žmogui. Manau, kad L. Yamalis yra geriausias žaidėjas pasaulyje ir didžiule persvara. Taip sakau ne dėl to, kad jis yra mano sūnus, o todėl, kad jis yra geriausias žaidėjas pasaulyje.
Manau, kad jam varžovų nėra. Lamine‘as yra Lamine‘as. Čia nutiko kažkas labai keisto. Kitais metais bus išrinktas ispanas, kuris laimės „Ballon d‘Or“, – teigė M. Nasraou.
Tuo tarpu „Barcelonos“ prezidentas Joanas Laporta tiki, jog „Ballon d‘Or“ nugalėtoją nulėmė Čempionų lyga.
„Manau, kad iškovota Čempionų lyga turėjo savo svorio. Mes turėjome vilties. Turėjome nominuotus Raphinha, Lamine‘ą ir Pedri. Galiausiai Lamine‘as ir Dembele buvo finalininkai.
Esu tikras, kad Yamaliui pavyks tai laimėti. Laikas parodys, kad jis yra puikus žaidėjas. Esu įsitikinęs, kad antra vieta tik dar labiau motyvuos Lamine‘ą. Jis yra nugalėtojas. Jis turi sveikų ambicijų“, – teigė J. Laporta.
