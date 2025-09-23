Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Yamalio tėvas po sūnaus užimtos antros vietos „Ballon d‘Or“ rinkimuose kalbėjo apie moralinę žalą

2025-09-23 14:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 14:00

Lamine‘o Yamalio tėvas Mouniras Nasraou sūnaus nelaimėtą „Ballon d‘Or“ apdovanojimą pavadino didžiausia moraline padaryta žala žmogui.

Lamine'as Yamalis | Scanpix nuotr.

Lamine‘o Yamalio tėvas Mouniras Nasraou sūnaus nelaimėtą „Ballon d‘Or“ apdovanojimą pavadino didžiausia moraline padaryta žala žmogui.

REKLAMA
1

„Tai didžiausia, nesakyčiau vagystė, bet padaryta moralinė žala žmogui. Manau, kad L. Yamalis yra geriausias žaidėjas pasaulyje ir didžiule persvara. Taip sakau ne dėl to, kad jis yra mano sūnus, o todėl, kad jis yra geriausias žaidėjas pasaulyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Manau, kad jam varžovų nėra. Lamine‘as yra Lamine‘as. Čia nutiko kažkas labai keisto. Kitais metais bus išrinktas ispanas, kuris laimės „Ballon d‘Or“, – teigė M. Nasraou.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu „Barcelonos“ prezidentas Joanas Laporta tiki, jog „Ballon d‘Or“ nugalėtoją nulėmė Čempionų lyga.

REKLAMA

„Manau, kad iškovota Čempionų lyga turėjo savo svorio. Mes turėjome vilties. Turėjome nominuotus Raphinha, Lamine‘ą ir Pedri. Galiausiai Lamine‘as ir Dembele buvo finalininkai.

Esu tikras, kad Yamaliui pavyks tai laimėti. Laikas parodys, kad jis yra puikus žaidėjas. Esu įsitikinęs, kad antra vieta tik dar labiau motyvuos Lamine‘ą. Jis yra nugalėtojas. Jis turi sveikų ambicijų“, – teigė J. Laporta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų