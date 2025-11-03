„Wolverhampton Wanderers“ naujo trenerio paieškose – tarp kandidatų ir Erikas ten Hagas

„Wolverhampton Wanderers“ svarsto galimybę susigrąžinti 42-ejų metų G. O’Neilą kartu su kitais variantais, tačiau sprendimas dėl Vitoro Pereiros įpėdinio šią savaitę dar nebus priimtas.
G. O’Neilas yra be darbo nuo 2024 metų gruodžio, kai buvo atleistas iš „Wolverhampton Wanderers“ po 16 mėnesių trukusio laikotarpio, per kurį 2023–2024 metų sezone komandą atvedė iki 14-os vietos „Premier“ lygoje.
E. ten Hagas taip pat yra laisvasis agentas – jis buvo atleistas iš Lėverkuzeno „Bayer“ rugsėjį po vos trijų vadovautų rungtynių. Olandas aptartas ir klubo vadovybės viduje kaip vienas iš kandidatų.
E. ten Hagas „Manchester United“ treniravo beveik dvejus su puse metų, su komanda 2022-aisiais laimėjo Anglijos lygos taurę ir 2023-iaisiais FA taurę, tačiau 2022–2023 m. sezone užėmė tik aštuntą vietą „Premier“ lygoje. Treneris buvo atleistas pernai spalį, kai „Man United“ iškovojo vos tris pergales per pirmuosius devynis turus ir rikiavosi 14-oje vietoje. Jį tada pakeitė Rubenas Amorimas.
Kaip sekmadienį pranešė „The Athletic“, tarp kitų galimų kandidatų įvardijami Michaelas Carrickas ir Robas Edwardsas.
Kol klubas „baigia derinti naujojo trenerio paskyrimą“, pirmąją komandą laikinai ves U-21 ekipos treneris Jamesas Collinsas ir U-18 treneris Richardas Walkeris.
Artimiausios „Wolverhampton Wanderers“ rungtynės – šeštadienio vakaro mačas su Londono „Chelsea“.
Šį sezoną per dešimt „Premier“ lygos rungtynių su V. Pereiru, „Wolverhampton Wanderers“ iškovojo vos du taškus.
