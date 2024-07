„Wizards“ ofcialiai pristatė Joną Valančiūną

„Sveikas atvykęs į DC, Jonai“, – rašoma turmpame pranešime.

Priminsime, kad JV į Vašingtoną persikėlė jau kaip laisvasis agentas. Skelbiama, kad 32-ejų lietuvs su „Wizards“ klubu susitarė dėl trejų metų ir 30 mln. JAV dolerių vertės kontrakto.

Welcome to D.C., Jonas 🤝



