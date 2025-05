Westbrookas šmaikščiai sureagavo į „Clippers“ pasirinktą gynybą ir sumušė jų planą tritaškiais

Universalus puolėjas 2017 m. tapo pirmuoju krepšininku nuo Oscaro Robertsono (1962 m.), kuriam pavyko pasiekti trigubo dublio vidurkius viso sezono metu. Per 17 metų karjerą R. Westbrookas tokį rezultatą užfiksavo net keturis kartus. Jo dabartinis komandos draugas iš Denverio „Nuggets“ Nikola Jokičius, šį sezoną tapo tik trečiu žaidėju NBA istorijoje, pasiekusiu trigubo dublio vidurkius.

Tačiau tuo, kuo R. Westbrookas per visą savo įspūdingą karjerą tikrai nepasižymėjo, buvo tolimas metimas. Jo tritaškių pataikymo vidurkis siekia vos 30,5 %., todėl Los Andželo „Clippers“ atkrintamosiose sugalvojo taktiką: ignoruoti R. Westbrooką gynyboje, skatinti jį mesti iš toli ir priversti daryti tai ką nors kitą, tik ne N. Jokičių.

R. Westbrookas metė – ir tai „Clippers“ komandai baigėsi nesėkmingai. Po „Nuggets“ pergalės septintose serijos rungtynėse (120:101), R. Westbrookas konferencijoje neslėpė pasitenkinimo, šmaikščiai išjuokdamas varžovų planą.

„Jie („Clippers“) manė, kad tai – geriausias būdas išimti mane iš serijos, – sakė R. Westbrookas, kalbėdamas apie jų sprendimą leisti jam laisvai mėtyti tritaškius. – Nežinau, kokį pataikymą turėjau serijoje, kažkas turės pasakyti.“

„43 %“, – atsakė vienas žurnalistas.

„Oho, visai solidu. Atrodo, jiems tai nelabai suveikė“, – šypsodamasis atsakė R. Westbrookas.

Šioje serijoje prieš „Clippers“ R. Westbrookas žaidė šešeriose iš septynių rungtynių. Jis praleido ketvirtąjį mačą dėl pėdos traumos. Iš viso serijoje pataikė 13 tritaškių iš 31 (41,9 % taiklumas), tad žurnalisto atsakymas buvo netoli tiesos.

Kad ir kaip būtų, „Nuggets“ kartu su R. Westbrooku žengia tolyn į Vakarų konferencijos pusfinalį, kur jų laukia dar viena buvusi R. Westbrooko komanda – pirmąją vietą Vakaruose užėmusi Oklahomos „Thunder“.

