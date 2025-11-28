„Welsh International Open“ badmintono turnyre Samanta Golubickaitė pasiekė aštuntfinalį

Moterų vienetų pagrindiniame etape Samanta Golubickaitė (BWF-241) 21:13, 21:19 pasiekė pergalę prieš anglę Tranthini Kumaravel (BWF-783). Aštuntfinalyje lietuvė sutiko pajėgesnę anglę Freyą Redfearn (BWF-189) ir nusileido jai rezultatu 18:21, 16:21.
Jorūnė Šalnaitė (BWF-426) iškrito kvalifikacijos starte.
Vyrų vienetų kvalifikacijoje Danielius Beržanskis (BWF-648) nugalėjo 3 varžovus, bet suklupo paskutiniame – ketvirtame – rate. Domas Pakšys (BWF-540) vienetų kvalifikacijoje liko be pergalių.
Moterų dvejetuose S. Golubickaitė su J. Šalnaitė 16:21, 19:21 pralaimėjo prieš taivanietes Yu-Pei Cheng ir Yu Hsing Sun.
Vyrų dvejetuose D. Beržanskis su D. Pakšiu 21:18, 21:15 šventė pergalę prieš airius Declaną Bennettą ir Richardą Kongą, o aštuntfinalyje 21:16, 17:21, 17:21 neatsilaikė prieš anglus Harry Goode‘ą ir Harry Linesą.
BWF „International Series“ kategorijos badmintono turnyro Kardife prizų fondą sudaro 5000 JAV dolerių.
