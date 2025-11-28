 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Welsh International Open“ badmintono turnyre Samanta Golubickaitė pasiekė aštuntfinalį

2025-11-28 17:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 17:30

Kardife (Velsas) vykstančiame BWF „International Series“ kategorijos „Welsh International Open“ badmintono turnyre dalyvavo ir keturi lietuviai.

Samanta Golubickaitė (Lietuvos badmintono federacijos nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Kardife (Velsas) vykstančiame BWF „International Series" kategorijos „Welsh International Open" badmintono turnyre dalyvavo ir keturi lietuviai.

0

Moterų vienetų pagrindiniame etape Samanta Golubickaitė (BWF-241) 21:13, 21:19 pasiekė pergalę prieš anglę Tranthini Kumaravel (BWF-783). Aštuntfinalyje lietuvė sutiko pajėgesnę anglę Freyą Redfearn (BWF-189) ir nusileido jai rezultatu 18:21, 16:21.

Jorūnė Šalnaitė (BWF-426) iškrito kvalifikacijos starte.

Vyrų vienetų kvalifikacijoje Danielius Beržanskis (BWF-648) nugalėjo 3 varžovus, bet suklupo paskutiniame – ketvirtame – rate. Domas Pakšys (BWF-540) vienetų kvalifikacijoje liko be pergalių.

Moterų dvejetuose S. Golubickaitė su J. Šalnaitė 16:21, 19:21 pralaimėjo prieš taivanietes Yu-Pei Cheng ir Yu Hsing Sun.

Vyrų dvejetuose D. Beržanskis su D. Pakšiu 21:18, 21:15 šventė pergalę prieš airius Declaną Bennettą ir Richardą Kongą, o aštuntfinalyje 21:16, 17:21, 17:21 neatsilaikė prieš anglus Harry Goode‘ą ir Harry Linesą.

BWF „International Series“ kategorijos badmintono turnyro Kardife prizų fondą sudaro 5000 JAV dolerių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

