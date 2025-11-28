 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Real“ nutraukė derybas su „Liverpool“ dėl Konate

2025-11-28 16:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 16:09

Gerai žinomas futbolo žurnalistas Fabrizio Romano pranešė, jog Madrido „Real“ informavo „Liverpool“, kad neketina pratęsti sandorio derybų dėl Ibrahima Konate.

Ibrahima Konate | Scanpix nuotr.

0

„Karališkasis“ klubas svarstė įsigyti gynėją 2026-aisiais metais, kai pastarasis taps laisvuoju agentu, tačiau nusprendė derybose nežengti į priekį.

26-erių metų futbolininkas šiuo metu yra užmezgęs derybas dėl naujo kontrakto su „Liverpool“. Pastarasis jau sulaukė pasiūlymo, tačiau galutinis sprendimas vis dar nėra priimtas.

Šiuo metu nėra aišku, kur kitais metais rungtyniaus I. Konate. Visgi gynėjas nuo sausio mėnesio jau galės užmegzti kalbas dėl galimo persikėlimo su klubais iš užsienio.

