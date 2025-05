„Warriors“ žengia į Vakarų konferencijos pusfinalį: Hieldo tritaškių šou ir lemiamas Curry ketvirtis prieš „Rockets“

„Warriors“ antradienio vakarą Minesotoje susitiks su „Timberwolves“.

B. Hieldas tiesiog siautėjo pirmoje rungtynių pusėje – pataikė 6 tritaškius ir surinko 22 taškus, sukraudamas „Warriors“ 12 taškų pranašumą, tuo metu S. Curry iki pertraukos buvo pelnęs vos 3 taškus. Visgi lemiamomis minutėmis iniciatyvą perėmė būtent S. Curry – jis atliko savo firminį „geros nakties“ gestą, kai „Warriors“ galutinai palaužė „Rockets“.

„Warriors“ tapo tik septintąja septintą vietą reguliariame sezone užėmusia komanda NBA istorijoje, patekusia į konferencijos pusfinalį. Be to, tai jau penktas kartas, kai „Warriors“ eliminavo „Rockets“ atkrintamosiose. Tarp 2015 ir 2019 metų jie keturis kartus siuntė namo Jameso Hardeno vedamą Hjustono komandą.

B. Hieldas pataikė 9 iš 11 tritaškių, taip pasiekdamas NBA rekordą septintųjų rungtynių kontekste. Jis pataikė daugiau tritaškių nei visa „Rockets“ komanda, kuri realizavo tik 6 iš 18 metimų iš toli. S. Curry pridėjo 10 atkovotų kamuolių ir 7 rezultatyvius perdavimus.

Hjustono ekipai 24 taškus pelnė Amenas Thompsonas. Jo vedama komanda išplėšė septintąsias rungtynes laimėjusi du kartus iš eilės, bet patyrusių „Warriors“ palaužti nepavyko.

„Warriors“ į ketvirtąjį kėlinį žengė pirmaudama 8 taškais ir jį pradėjo spurtu 5:0, kurį užbaigė S. Curry tritaškis (75:62).

„Rockets“ atsakė 6 taškais iš eilės, tačiau tada „Warriors“ spurtavo 7:2, keturis taškus pelnė S. Curry ir likus maždaug septynioms minutėms rezultatas tapo 82:70.

S. Curry pataikė sudėtingą tritaškį, atkovojo kamuolį po netaiklaus A. Thompsono metimo ir perdavė kamuolį B. Hieldui, kuris pataikė tritaškį iš kampo. Likus 2 min. 31 sek. rezultatas jau buvo 94:74.

