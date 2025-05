Warriors kelias baigėsi prieš Timberwolves: kodėl pralaimėjimas nėra gėdinga

Toks pasirodymas neįvyko. Nei antrose, nei trečiose, nei ketvirtose rungtynėse, visos baigėsi panašiais pralaimėjimais.

REKLAMA

REKLAMA

Penktose serijos rungtynėse „Warriors“ jau susidūrė su eliminacijos grėsme bei buvo nugalėti 110:121.

REKLAMA

„Manau, kad trečiosios serijos rungtynės buvo pagrindinis raktas, – sakė treneris Steve'as Kerras. – Serija buvo 1-1, turėjome šešių taškų pranašumą ketvirto kėlinio viduryje, bet jie atliko didelius žingsnius pabaigoje. Tai buvo rungtynės, kurias turėjome laimėti.

O paskutinėse dvejose rungtynėse jie išsilaisvino puolime. Šį vakarą jie pataikė 63 procentus metimų. Mes negalėjome jų sustabdyti.“

REKLAMA

REKLAMA

„Warriors“ pirmoje pusėje vykdė savo pagrindinę užduotį gynyboje ir neleido dominuoti Anthony Edwardsui puolime. Visgi jis greitai perprato situaciją ir improvizavo, perduodamas kamuolį savo komandos draugams, kurie puikiai suardė „Warriors“ gynybą. Pirmoje pusėje „Warriors“ apribojo L. Edwardsą iki šešių taškų, tačiau į rūbinę išėjo atsilikdami 47:62.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Mes išbandėme daug dalykų prieš jį, – apie 22 taškus pelniusį ir 12 rezultatyvių perdavimų atlikusį L. Edwardsą sakė S. Kerras. „Vieną ataką žaidėme „box-and-one“, daug zoninės gynybos spąstų galinėje aikštės dalyje. Bet jie yra puiki komanda. Jie turi metikų visur. Ir tai yra šiuolaikinės NBA esmė.“

REKLAMA

„Timberwolves“ pataikė 62,8 procentus metimų iš žaidimo, įskaitant 41,9 procentus tritaškių. Šeši skirtingi žaidėjai pelnė dviženklį taškų skaičių.

„Jie neįtikėtinai gerai judino kamuolį, prasiveržė į baudos aikštelę, – sakė Jimmy Butleris. – Manau, kad mes nieko per daug iš jų neatėmėme. Kalbėjome apie tai, ką norime padaryti, tai padarėme kai kuriais momentais, bet ne viso žaidimo metu, o to mums reikėjo. Jie žaidė gerai. Turime tai pripažinti.“

REKLAMA

„Timberwolves“ didžiąją dalį šios serijos, o ypač laimėdami penktas rungtynes, atrodė tarsi iš aukštesnės lygos.

„Jie turi šansą. Jie turi tikrą galimybę“, – apie „Timberwolves“ sakė Draymondas Greenas. – Kai turi numerį 2 (Randle'ą, – aut. past.), kuris gali tiesiog pasiimti žaidimą į savo rankas, suteiki sau galimybę tai įgyvendinti ir laimėti NBA čempiono žiedą. Kaip Julius žaidė... jis buvo neįtikėtinas.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Warriors“ veteranų starto penketas – J. Butleris, D. Greenas ir Buddy Hieldas – penktose serijos rungtynėse nesukūrė rimtos grėsmės, kartu pelnę 35 taškus, pataikydami 10 iš 31 metimų iš žaidimo, įskaitant 1 iš 13 tritaškių. J. Butleris per 41 minutę turėjo -17 naudingumo rodiklį, D Greenas per 36 minutes -9, o Hieldas per 30 minučių baigė su -13.

Nėra abejonių, kad S. Curry buvimas galėjo padaryti „Warriors“ konkurencingesne. Ar tai būtų užtekę, kad pakreiptų pusiausvyrą „Warriors“ naudai, yra abejotina. Kai tik S. Curry iškrito, „Warriors“ turėjo laimėti bent vienas namų rungtynes, kad suteiktų sau tikrą viltį. Pralaimėjus abi rungtynes ir grįžus į Minesotą, jie atsidūrė pozicijoje, kurioje buvo nubausti.

Daugiau nei du mėnesiai kokybiško krepšinio nuvedė „Warriors“ taip toli, tačiau tiek toli, kiek jie galėjo nueiti, atsižvelgiant į jų komplikuotą sudėtį.