Jake'o Paulo ir Julio Cesar Chavezo jaunesniojo akistata: ar bokso legenda pavyks sustabdyti ambicingą „YouTube“ žvaigždę?

J. Paulas renginį pradėjo su tam tikra pagarba, tačiau net ir tai buvo lydima dviprasmiško komplimento varžovui.

„Tai yra buvęs pasaulio čempionas, jis turi nuostabų pasiekimų sąrašą, – sakė J. Paulas. – Jis seka savo tėvo pėdomis – žinoma, nepasiekdamas jų. Noriu išbandyti save prieš geriausius.“

Ši kova įvyks praėjus septyniems mėnesiams po 28-erių metų J. Paulo garsiosios pergalės prieš 58-erių metų bokso legendą Mike'ą Tysoną. Jų kova tapo labiausiai transliuojamu pasauliniu sporto įvykiu istorijoje, pritraukusiu apie 108 milijonus žiūrovų per „Netflix“ platformą.

Tuo tarpu dabartinis J. Paulo varžovas meksikietis J. Chavezas jaunesnysis yra buvęs WBC vidutinio svorio čempionas. 39-erių metų legendinio trijų svorio kategorijų čempiono Julio Cesar Chavezo vyresniojo sūnus per 62 profesionalias kovas buvo sustabdytas tik du kartus. Šis faktas, kartu su tuo, kad 2017 m. jis tik po 12 raundų kovos pralaimėjo savo tautiečiui, vienam geriausių boksininkų istorijoje Sauliui „Canelo“ Alvarezui, yra šios kovos reklamos akcentai.

J. Paulas drąsiai prognozuoja, kad ne S. Alvarezas jam buvo sunkiausias varžovas.

„Aš vėl nustebinsiu pasaulį, – pažadėjo J. Paulas. – Tai bus sunkiausia jo kova iki šiol. Aš jį pažeminsiu ir priversiu pasiduoti, kaip jis visada daro.“

Šis komentaras išprovokavo J. Chavezo šypseną, kurio fizinė forma patvirtino jo tėvo teiginius, kad buvęs čempionas jau treniruojasi intensyviai.

J. Chavezas turi prastą reputaciją dėl nepakankamo pasiruošimo. Net ir tada, kai praėjusių metų liepą prieš 40-metį MMA kovotoją Uriah Hallą (1-1) iškovojo pergalę, jis siekė rekordinį 197,75 svaro svorį.

J. Chavezas per savo karjerą ne kartą viršijo svorį, ypač po 2012 m. rugsėjį patirto pralaimėjimo Sergio Martinezui, kuris atėmė iš jo čempiono titulą. Jis taip pat buvo kelis kartus suspenduotas dėl dopingo testų problemų, o šis sąrašas net neapima jo vizitų į gydymo įstaigas dėl priklausomybių, iš kurių vienas įvyko vos pernai.

Buvo net atvejis, kai J. Chavezas tiesiog išvengė testuotojų. Dėl to jis susidūrė su problemomis su Nevados atletikos komisija, kuri jį suspendavo ir atsisakė sankcionuoti 2019 m. Las Vegase planuotą kovą su buvusiu dukart čempionu Danieliu Jacobsu. Kova galiausiai buvo perkelta į Fyniksą bei į tą pačią areną, kurioje vyko J. Chavezo vyresniojo 115-oji ir paskutinė profesionali kova. Jų kova baigėsi po penkių raundų, kai lūžusi nosis privertė J. Chavezą jaunesnįjį pasitraukti.

Šis įvykis sukėlė riaušes, tačiau prieš tai įvyko momentas, kai vyresnysis J. Chavezas užsidengė galvą rankomis, gėdydamasis dėl kovos pabaigos.

