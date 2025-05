Warriors be Curry įveikė Timberwolves: dramatiška pergalė NBA atkrintamųjų starte

„Norime, kad Stephas grįžtų, – po pergalės TNT eteryje sakė Jimmy Butleris. – Sunku žaisti be to žmogaus.“

S. Curry antrajame kėlinyje aikštelę paliko šlubuodamas dėl pakinklinės sausgyslės traumos. Gindamasis jis staiga sustojo ir griebėsi už kairės kojos, bet trumpam grįžo į žaidimą. Kitoje atakoje jis bandė eiti į priekį, tačiau atrodė nepatogiai valdydamas kamuolį, o po netaiklaus metimo vėl susiėmė už tos pačios vietos.

Grįžęs į gynybą S. Curry paprašė keitimo ir per artimiausią minutės pertraukėlę iš karto patraukė į rūbinę.

Dar iki ilgosios pertraukos „Warriors“ pranešė, kad jis daugiau nebežais. Iki išėjimo iš aikštės jis buvo pelnęs 13 taškų, atkovojęs vieną kamuolį ir atlikęs vieną rezultatyvų perdavimą, pataikęs 5 metimus iš 9, įskaitant 3 tritaškius.

„Warriors“ vyriausiasis treneris Steve'as Kerras po rungtynių patvirtino, kad S. Curry bus vertinamas diena iš dienos, o trečiadienį jam bus atliktas magnetinio rezonanso tyrimas.

„Jam akivaizdžiai labai skaudu, bet komandos sužaidė puikias rungtynes, – sakė S. Kerras. – Visi nerimaujame dėl Stepho, bet tai yra žaidimo dalis. Žaidėjai susižeidžia, ir tenka judėti toliau.“

Tačiau, nepaisant to, kad „Warriors“ nebeturėjo S. Curry, „Timberwolves“ nesugebėjo tuo pasinaudoti. Antrajame kėlinyje komanda surinko vos 11 taškų, o į ilgąją pertrauką išėjo su 31 tašku. Tai – mažiausias „Warriors“ per pusę rungtynių praleistas taškų skaičius per visą klubo istoriją nuo tada, kai buvo įvestas atakos laiko limitas. Anthony Edwardsas taip pat sunkiai rinko taškus – per pirmas 24 minutes jis pelnė vos vieną tašką, nepataikydamas nei vieno metimo iš žaidimo metu mestų 8.

Visa „Timberwolves“ komanda iš 15 tritaškių nebuvo pataikiusi nei vieno.

Nors po pertraukos Minesotos puolimas pagyvėjo, buvo jau per vėlu. „Warriors“ sėkmingai atsilaikė trečiajame kėlinyje ir padidino pranašumą iki 20 taškų.

Ketvirtąjį kėlinį „Timberwolves“ pradėjo atkarpa 16:5 ir sumažino atsilikimą iki vienženklio skirtumo, bet šis spurtas netruko ilgai. Visgi Buddy Hieldas ir J. Butleris pelnė po du taškus paeiliui, o „Warriors“ neleido varžovams pelnyti nė vieno taško iš žaidimo beveik keturias minutes. To pakako, kad „Warriors“ išlaikytų pranašumą ir pasiektų pergalę.

A. Edwardsas rungtynes baigė su 23 taškais (beveik visi jie pelnyti po pertraukos) ir 14 atkovotų kamuolių. Juliusas Randle'as pridėjo 18 taškų, o Nazas Reidas – 19 taškų. Minesotos ekipa pataikė vos 5 tritaškius iš 29 bandymų.

B. Hieldas buvo rezultatyviausias „Warriors“ gretose – 24 taškai ir 7 atkovoti kamuoliai, pataikius 5 tritaškius iš 8. J. Butleris buvo per plauką nuo trigubo dublio – 18 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 8 rezultatyvūs perdavimai. Draymondas Greenas taip pat surinko 18 taškų ir atkovojo 8 kamuolius.

Antrąsias serijos rungtynes planuojama žaisti ketvirtadienio vakarą. Ir bent jau kol kas S. Kerras nemato galimybių išvysti S. Curry aikštėje.

„Akivaizdu, kad ketvirtadienį planuojame žaisti be jo, – sakė S. Kerras. – Dar nežinome. Esant pakinklinės sausgyslės traumai sunku įsivaizduoti, kad jis žaistų ketvirtadienį.“

„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 23, Nazas Reidas 19, Juliusas Randle'as 18, Jadenas McDanielsas 12.

„Warriors“: Buddy Hieldas 24, Jimmy Butleris 20, Draymondas Greenas 18, Stephenas Curry 13.