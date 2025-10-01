Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Wanderlei Silva diskvalifikuotas po chaotiškos bokso kovos ir gauto nokauto nuo varžovo sūnaus

2025-10-01 21:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 21:41

MMA legenda brazilas Wanderlei Silva sulaukė ilgos diskvalifikacijos iš Brazilijos nacionalinės bokso tarybos po to, kai jo ilgai lauktas sugržimas į ringą buvo paženklintas šokiruojančiais įvykiais.

Wanderlei Silva | „Stop“ kadras

MMA legenda brazilas Wanderlei Silva sulaukė ilgos diskvalifikacijos iš Brazilijos nacionalinės bokso tarybos po to, kai jo ilgai lauktas sugržimas į ringą buvo paženklintas šokiruojančiais įvykiais.

0

Geriausiai iš savo pasirodymų „Pride Fighting Championships“ ir UFC žinomas W. Silva šeštadienio vakarą parodomojoje kovoje susitiko su buvusiu dviejų svorio kategorijų bokso čempionu Acelino Freitasu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai buvo pirmoji W. Silvos bokso kova nuo tada, kai jis 2018 m. pasitraukė iš MMA. Iš pradžių jis turėjo kovoti su Vitoru Belfortu, tačiau šis pasitraukė likus mėnesiui iki pasirodymo.

Visgi kovoje su A. Freitasu „Spaten Fight Night 2“ turnyre San Paule viskas pasisuko negražia linkme – ketvirtame raunde W. Silva buvo diskvalifikuotas už neteisėtus smūgius galva.

Netrukus po to kovą apėmė dar didesnis chaosas – į ringą įsiveržė abiejų stovyklų atstovai, kilo muštynės, o du W. Silvos komandos nariai bandė atitraukti buvusį UFC kovotoją į kampą.

Tuomet W. Silvą smūgiu pagavo A. Freitase sūnus Rafaelis, kuris parbloškė jį ant grindų be sąmonės.

Vėliau buvo patvirtinta, kad W. Silva patyrė nosies lūžį ir jam prireikė veido siūlių. Tai patvirtino jo kampo narys ir buvęs UFC čempionas Fabricio Werdumas.

„Vaizdai nemeluoja, – socialiniuose tinkluose rašė jis. – Tai buvo labai niekšiška, kad tas vaikinas smogė Wanderlei. Jis smogė į galvos pakaušį. Nežinau, ar smūgis buvo švarus, bet tai galėjo baigtis labai rimtai.“

Tuo tarpu A. Freitas kaltę dėl muštynių suvertė W. Silvos komandai.

„Kai kova baigėsi, teisėjas diskvalifikavo Wanderlei už tris smūgius galva, o jo treneris puolė mane ir trenkė man, – socialiniuose tinkluose rašė jis. – Wanderlei, kova buvo tarp tavęs ir manęs, prie to neturėjo nieko bendro komanda. Jei tu smūgiavai man galva, gerai, man tai nerūpi. Bet, deja, Werdumas bailiai įsiveržė į ringą su tavo sūnumi ir puolė visus. Ir mačiau, kad kažkas smogė tau.“

Dabar patvirtinta, kad tiek W. Silva, tiek A. Freitas suspenduoti 180 dienų ir jiems uždrausta dalyvauti bet kokiuose Brazilijos nacionalinės bokso tarybos sankcionuojamuose renginiuose.

Pasak „MMA Fighting“, A. Freitase komandos nariai taip pat gavo 180 dienų diskvalifikacijas, o W. Silvos ilgametis treneris Andre Dida sulaukė net 365 dienų nuobaudos už tai, kad muštynių metu sudavė bent du švarius smūgius.

