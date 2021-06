Walkupas apie likimą Kaune: „Sprendimas dar nėra priimtas“

Išskirtinis šis trofėjus yra Thomasui Walkupui, kuris tapo ne tik čempionu, bet ir finalo serijos MVP.

Po rungtynių amerikietis šnekėjo tiek apie triumfą, tiek apie Kaune užmegztas pažintis, tiek apie savo ateities galimybes.

„Laimėti čempionų titulą niekada nėra lengva. Manau, kad serijoje pademonstravome neblogą žaidimą, stabdėme greitas varžovų atakas. Reikia gintis taip, kad nebūtume priklausomi nuo metimų pataikymo“, – tikino gynėjas.

Jums tai yra jau trečiasis trofėjus. Kaip atsiminsite šį sezoną ateityje?

Visų pirma, smagu matyti žurnalistus spaudos konferencijoje, o ne per „ZOOM“, kurį laiką to neturėjome. Smagu grįžti prie normalaus gyvenimo. Sezonas buvo sudėtingas ir ilgas, žaidėme be gerbėjų. Jie, rungtynės ir adrenalinas yra svarbiausi. Sveikinimai šiai rūbinei, kuri niekada nepaėmė išeiginės dienos.

Kiek smagu yra užbaigti sezoną su MVP trofėjumi?

Labai. Stengiuosi nesureikšminti individualių apdovanojimų, nes nelaimėjus kaip komandai jų nebūtų. Vis dėlto man tai tikrai yra įspūdingas jausmas vilkint „Žalgirio“ aprangą. Jaučiu, kad kasmet tobulėjau kaip lyderis ir tai man išties svarbu.

Tribūnose buvo plakatas „Thomasai, pasilik“. Kokia tikimybė, kad taip ir įvyks?

Sprendimas dar nėra priimtas. Vis dar stengiuosi įvertinti visus ant stalo esančius pasiūlymus. Ši vieta yra ypatinga, todėl išlieka šansas likti, bet dar tikrai nesu apsisprendęs.

Praleidote momentą kai Martinas Schilleris buvo kilnojamas žaidėjų?

Taip, tuo metu daviau interviu, bet vos nesprukau prisijungti prie kitų vyrukų, nes norėjau būti dalimi, tai yra ypatinga. Treneris nėra didelis vyrukas, todėl galime išmesti jį labai aukštai. Tai yra vienas išskirtinių momentų po triumfo. Nemanau, kad turiu komandos draugų klausti, Schilleris yra lengvesnis nei Šaras.

Martinas Schilleris ne kartą minėjote, kad tapote pusiau lietuviu. Kokius ryšius užmezgėte Kaune?

Sunku pasakyti, bet jaučiuosi čia susiradęs draugų visam gyvenimui, Grigonis, Jankūnas, Milaknis... Sunku išlaikyti ryšį, nes gali išvykti kitur, bet čia praleidau trejus metus, o ryšys tarp visų yra labai glaudus. Kai manęs klaus apie lietuvius, įvardinsiu juos kaip labai šiltus žmones. Draugai visam gyvenimui.