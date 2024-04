WADA nuslėptas kinų dopingo skandalas įsiutino plaukimo žvaigždes

Anot šaltinių, sportininkų mėginiuose buvo rasta trimetazidino, kuris gerina kraujotaką. Įprastai už tai grėstų diskvalifikacija, tačiau Kinijos antidopingo agentūra pareiškė, kad draudžiamos medžiagos plaukikų organizmuose atsirado dėl suvalgyto užteršto maisto, kuris sportininkams buvo tiekiamas prieš pat olimpiadą.

WADA toks pasiaiškinimas įtikino, todėl prieš Kinijos plaukikus nebuvo imtasi jokių veiksmų. Vėliau WADA atstovas pažymėjo, kad buvo imtasi visų reikiamų tyrimų ir nė vienas iš jų nepaneigė kinų pateiktos versijos.

Piktai į šią žinią sureagavo plaukimo žvaigždės.

„Man trūksta žodžių. Tai didelis smūgis visiems sąžiningiems sportininkams ir nusivylimas sistema, kuri juos „pavedė“, – teigė Lilly King.

Jai antrino Adamas Peaty: „Kam buvo naudinga visa tai nuslėpti? WADA mus visus labai nuvylė“.

Dar piktesnis buvo Jamesas Guy: „Ohoho! Diskvalifikuokite juos visus ir neleiskite jiems grįžti į varžybas. Įteikti auksą „Slamui“.

J.Guy „Slamu“ vadina Duncaną Scottą, kuris Tokijo olimpiadoje 200 m kompleksiniame plaukime pelnė sidabrą, nusileidęs tik kinui Wangui Shunui. Kinas buvo tarp tų plaukikų, kurie įkliuvo prieš Tokijo olimpiadą. Tarp įkliuvusiųjų buvo ir tituluotoji Yufei Zhang.

Praėjusią savaitę taip pat buvo paskleista informacija, kad neva ruošiamasi atimti Kinijos plaukikių auksą Tokijo olimpinėje estafetėje ir atiduoti jį amerikietėms, nes viena iš kinių galimai įkliuvo dopingo kontrolieriams. Vėliau „World Aquatics“ atstovas tuos gandus paneigė.

