Vyrų sprinte Tokijuje sesnsacingai nugalėjo italas, šuolyje į aukšti čempionais tapo du atletai

Vyrų šuolyje į aukštį teko įteikti net du aukso medalius. Katarietis Mutazas Essa Barshimas ir italas Gianmarco Tamberi visą finalą šokinėjo identiškai, abu įveikė 2,37 m ir pasidalino pirmą vietą. Teisėjas jiems siūlė toliau tęsti varžybas ir kovoti dėl pirmos vietos, bet sportininkai susidarė pasidalinti auksą.

Trečias buvo Baltarusijos rekordą pakartojęs baltarusis Maksimas Nedasekau (2,37 m). Tiesa, jis padarė vieną klaidą 2,35 m aukštyje, todėl tenkinosi bronza, nors šoko tiek pat, kiek lyderiai.

Wow…! The extraordinary, emotional moment Qatar’s Mutaz Essa Barshim and Italy’s Gianmarco Tamberi agree to share the high jump gold medal #Tokyo2020 #OlympicGames pic.twitter.com/8EsYRWxosf