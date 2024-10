Vos kelias minutes Buzeliui suteikęs „Bulls“ treneris komentavo lietuvio situaciją

Matas aikštėje praleido tik 5 minutes, per kurias prametė tris tritaškius, atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir kartą prasižengė.

„Manau, kad turime padėti Matui tam tikrose situacijose, padėti apšilti kojas, kaupti patirtį, leisti jam žaisti. Kelias bus ilgas, jei atvirai, turint Matą, Patrciką ir Julianą. Visi jie dirba puikiai. Dėl jų teks kažką ir paaukoti.

Kalbėjome apie tai, kad galime leisti kartais jiems žaisti kartu, bet kartais dvikovos aikštėje to nepadiktuoja. Matau, keletą kartų matėte kaip Matas liko gynyboje prieš Ingramą, bet juk tu nenori mesti jo į aikštę ir iškart duoti tokią užduotį. Jam reikia mokytis, bet yra dalykų, kuriuos jis išmokti gali greitai. Taip, minučių jis gavo, nors jos ir buvo limituotos“, – kalbėjo B. Donovanas.

First play for Matas Buzelis, has to guard Brandon Ingram immediately upon checking in. Looked like he had Ingram contained pretty well before Lonzo came in to help. pic.twitter.com/xuXbVyQh4B