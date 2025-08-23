Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Vokietijos rinktinė EČ žais be „Real“ gynėjo

2025-08-23 21:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 21:58

Madrido „Real“ gynėjas Davidas Krameris dėl raumens traumos neprisijungs prie Vokietijos rinktinės artėjančiame Europos čempionate.

Davidas Krameris | FIBA nuotr.

Davidas Krameris | FIBA nuotr.

0

Kaip pranešė Vokietijos krepšinio federacija, po konsultacijų tarp nacionalinės rinktinės gydytojo ir „Real“ medicinos personalo, ispanų klubas nesuteikė leidimo žaidėjui dalyvauti čempionate.

„Tai skaudus smūgis mums, – sakė Vokietijos rinktinės treneris Alexas Mumbru. – Davidas buvo planuotas kaip svarbi komandos dalis. Dabar turime ieškoti, kaip kuo geriau kompensuoti jo netektį. Žinoma, man labai gaila ir paties žaidėjo – jis nusipelnė būti čia.“

Šią vasarą su „Real“ sutartį pasirašęs D. Krameris būtų debiutavęs Europos čempionate. Jis buvo 2023 m. pasaulio čempionų rinktinės narys.

Atrankoje į Europos čempionatą gynėjas vidutiniškai rinko po 15,5 taško ir atkovojo 4,2 kamuolio.

