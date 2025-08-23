Vokietijos rinktinė EČ žais be „Real“ gynėjo

Kaip pranešė Vokietijos krepšinio federacija, po konsultacijų tarp nacionalinės rinktinės gydytojo ir „Real“ medicinos personalo, ispanų klubas nesuteikė leidimo žaidėjui dalyvauti čempionate.
„Tai skaudus smūgis mums, – sakė Vokietijos rinktinės treneris Alexas Mumbru. – Davidas buvo planuotas kaip svarbi komandos dalis. Dabar turime ieškoti, kaip kuo geriau kompensuoti jo netektį. Žinoma, man labai gaila ir paties žaidėjo – jis nusipelnė būti čia.“
Šią vasarą su „Real“ sutartį pasirašęs D. Krameris būtų debiutavęs Europos čempionate. Jis buvo 2023 m. pasaulio čempionų rinktinės narys.
Atrankoje į Europos čempionatą gynėjas vidutiniškai rinko po 15,5 taško ir atkovojo 4,2 kamuolio.
