Vokietijoje – gražus garbingo elgesio pavyzdys ir Osakos nesėkmė prieš 10-ąją pasaulio raketę

Pirmojo seto viduryje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Septintajame geime E. Navarro „break pointo“ nerealizavo, bet devintajame geime „sausai“ laimėjo japonės padavimų seriją ir susikrovė pergalingą pranašumą.

Antrojo seto pradžioje tenisininkės iššvaistė nemažai „break pointų“. Septintajame geime E. Navarro nerealizavo dar vienos tokios galimybės, o devintajame geime galiausiai laimėjo N. Osakos padavimų seriją. Japonė po šio momento nebeatsitiesė.

Tenisininkės šiame mače pasižymėjo ir garbingu elgesiu. N. Osaka viename iš epizodų pagalvojo, kad smūgiavo į užribį ir ištarė keletą žodžių. Kadangi taškas dar nebuvo pasibaigęs, tai buvo suprantama kaip trukdymas varžovei. N. Osaka prisiėmė dėl to kaltę ir pripažino, kad kalbėjo taško metu. Tuo tarpu E. Navarro, kuri tuo metu atliko smūgį į užribį, nusprendė atiduoti tašką varžovei.

Great sportsmanship there from both Osaka and Navarro.



Naomi thought she missed her shot and talked mid point, which is an hindrance and she admitted.



Navarro, who missed the next shot, gave her the point anyway.