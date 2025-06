Sakkari erzino Putincevos elgesys po pralaimėjimo: „Pradėk elgtis kaip žmogus“ ir sarkastiškas nusilenkimas Berlyno turnyre

Po pralaimėjimo J. Putinceva nebuvo nusiteikusi gražiai atsisveikinti su M. Sakkari. Rusė greitai paspaudė ranką graikei, net nepažiūrėjo M. Sakkari į akis ir ėjo pasiimti savo daiktų.

Graikei toks varžovės elgesys nepatiko, o J. Putinceva tuomet sarkastiškai nusilenkė varžovei.

„Pradėk elgtis kaip žmogus“, – atsakė M. Sakkari, o J. Putinceva atkirto, kad tai ir darė bei pasiūlė pačiai M. Sakkari pasižiūrėti į veidrodį.

„Tu niekam nepatinki. Spausdama varžovei ranką turi žiūrėti jai į akis“, – J. Putincevą mokė M. Sakkari.

J. Putinceva tada dar kartą nusilenkė varžovei ir paliko kortą.

Sakkari and Putintseva got really heated at the net omg 😳 pic.twitter.com/Wgrf10sQcu