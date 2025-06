Aryna Sabalenka nusivylusi – Berlyno turnyre apgailestavo dėl draudimo žaisti atstovaujant Baltarusijai

A. Sabalenka daugiau nei 3 metus žaidžia po neutralia vėliava. Tai iš esmės vienintelė sankcija, kurią didžiosios teniso organizacijos pritaikė šalių agresorių žaidėjoms. Tenisininkėms, skirtingai nei daugelio kitų sporto šakų atstovėms, dalyvavimas didžiuosiuose turnyruose niekada nebuvo apribotas.

Berlyne A. Sabalenka žurnalistams piktinosi tuo, kad negali žaisti po Baltarusijos vėliava.

„Sportas neturėtų kištis į politiką. Aš visada didžiavausi atstovaudama tokiai mažai valstybei kaip Baltarusija. Visi žino, kur aš gimiau“, – vokiečių „Deutsche Welle“ citavo A. Sabalenką.

🤔 Should sports be involved in politics?



World No. 1 Aryna Sabalenka told DW she's not thrilled about having to still compete under a neutral flag 👀 pic.twitter.com/bTDfsLhAO8