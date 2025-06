Lenkijos kovotoja Klaudia Sygula įspūdingai nugalėjo rusę UFC po sunkių išbandymų be pagrindinio trenerio

Dar neseniai lenkė dalyvavo „influencerių“ kovomis garsėjančios organizacijos „Fame MMA“ turnyre, o tada sulaukė kvietimo į UFC, kur pernai debiutavo pralaimėjimu prieš Melissą Mullins. Tai kovai K. Sygula beveik neturėjo laiko pasiruošti, o jos planus dar sugriovė trenerio areštas. K. Sygulą treniravęs Andrzejus Koscielskis atsidūrė areštinėje dėl to, kad yra galimai susijęs su 2002 m. įvykdytu Armėnijos piliečio nužudymu, kai treneris dar dirbo naktinio klubo apsauginiu.

„Praėjus 1 dienai po to, kai gavau UFC kontraktą, mano treneris atsidūrė areštinėje. Buvo tikrai sunku. Iki šiol jis sėdi kalėjime, o aš šia tema daugiau turbūt neturėčiau kalbėti. Tai sudėtinga situacija. Tuo metu buvau palikta viena, galėjau pasitikėti tik savimi ir man buvo labai sunku“, – sakė K. Sygula.

Lenkė po pralaimėjimo gavo antrąjį šansą – UFC jai pasiūlė kautis prieš rusę Iriną Aleksejevą. Šį kartą K. Sygula gavo progą turėti pilną pasiruošimo stovyklą, persikėlė į JAV ir treniravosi su „American Top Team“ komanda.

Treniruotės JAV davė savų vaisių. K. Sygula narve dominavo prieš I. Aleksejevą ir laimėjo visus 3 raundus (30:27, 30:27, 30:27).

„Dabar visiems įrodžiau, kad mano vieta UFC“, – po pergalės sakė K. Sygula.

An emotional Klaudia Sygula after her #UFCBaku win 🇵🇱 ✅



An emotional Klaudia Sygula after her #UFCBaku win 🇵🇱 ✅ pic.twitter.com/QGxSS4w9Xt