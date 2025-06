Jung Yong Parkas po skandalingo neleistino smūgio UFC kovoje Baku triumfavo teisėjų sprendimu

Kovoje su Ismailu Naurdijevu, J. Yongas Parkas buvo stipriai sužeistas neteisėtu keliu į galvą antrajame raunde. Šis smūgis buvo atliktas po to, kai I. Naurdijevas jau buvo dukart dūręs J. Parkui į akį. Teisėjas Lukasz Bosacki sustabdė kovą, o I. Naurdijevas, manydamas, kad kova buvo sustabdyta dėl jo pergalės techniniu nokautu, pradėjo švęsti.

Po ilgos pertraukos, kurios metu L. Bosacki pasikonsultavo su teisėju Herbu Deanu prie narvo, buvo nuspręsta neskirti I. Naurdijevui diskvalifikacijos ar skelbti kovą be nugalėtojo, tačiau jam buvo skirtas dviejų taškų bauda.

Situaciją dar labiau komplikavo tai, kad nebuvo aišku, ar J. Yongas Parkas po smūgio keliu apskritai dar matė kaire akimi, tačiau vidutinio svorio kategorijos veteranui buvo leista tęsti kovą.

J. Yongas Parkas dominavo visą likusią kovos dalį ir iškovojo pergalę vieningu teisėjų sprendimu – 29–26, 29–26 ir 29–25.

