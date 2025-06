BKFC 76: Jessica Eye nubaudė Agapovą už bučinį, Arlovskis sėkmingai pradėjo kovų be pirštinių karjerą

Amerikietė Jessica Eye ištesėjo penktadienį duotą pažadą ir pamokė kazachę Mariją Agapovą už „šlykštų bučinį“. J. Eye 5 raundų kovą laimėjo triuškinančia persvara (49:45, 50:44, 49:45). Paskutiniame raunde M. Agapova dar ir parkrito, o teisėjas skaičiavo nokdauną, nors kazachė aiškino, kad ji paslydo.

„Štai dėl tokių kovų jūs čia ir susirinkote. Argi jums nebuvo smagu stebėti šitą kovą?“, – klausė daugiau nei 200 tikslių smūgių atlikusi J. Eye.

Penktadienį po svėrimų vykusioje akistatoje M. Agapova pabučiavo J. Eye į lūpas. Amerikietė varžovės elgesiu pasišlykštėjo ir sakė, kad dabar „išspardys kazachės užpakalį dar stipriau“.

J. Eye prieš keletą metų paliko UFC ir skelbė apie karjeros pabaigą, bet dabar nusprendė grįžti į kovinį sportą bei sulaukė gražių Conoro McGregoro žodžių. Airis, kuris yra vienas iš BKFC savininkų, sakė, kad J. Eye jam atrodo stipresnė nei bet kada anksčiau.

„Sunku būtų pranokti komplimentus iš tokio žmogaus. Gera girdėti gražius žodžius iš Conoro. Su juo kartu daug metų praleidome UFC, ne sykį kaudavomėse tuose pačiuose turnyruose. Labai stengiausi pagerinti fizinę formą ir smagu, kai tai pastebi šios srities profesionalai“, – sakė J. Eye.

Taip pat šiame turnyre įvyko buvusio UFC čempiono Andrejaus Arlovskio debiutas kovose be pirštinių. Veteranas sumaitojo Joshą Copelandą, kuriam tęsti kovą uždraudė gydytojas.

