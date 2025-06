Kanas Nakamura nokautavo Yukį Kasaharą pusfinalyje galingu spyriu į galvą „Glory 101“ kikbokso turnyre

Pagrindinėje vakaro kovoje japonas Ryujinas Nasukawa nugalėjo marokietį Hamadą Azmanį ir tapo naujuoju ISKA K-1 svorio kategorijos iki 51,5 kg pasaulio čempionu. Japonas nugalėtoju buvo paskelbtas vienbalsiu teisėjų sprendimu.

R. Nasukawos kraityje yra 13 pergalių (6 nokautais) bei 2 pralaimėjimai. Reikia pažymėti, kad 19-mečio japono vyresnysis brolis yra garsusis Tenshinas Nasukawa (kikbokse 42-0, 28 nokautai), kadaise kovojęs su pačiu Floydu Mayweatheriu ir vėliau pasukęs į profesionalų boksą.

Pagrindinėje turnyro programoje įspūdingiausią pasirodymą surengė japonas Kanas Nakamura. „RISE World Series“ svorio kategorijos iki 61,5 kg pusfinalyje prireikė papildomo raundo, kuriame K. Nakamura nokautavo tautietį Yukį Kasaharą. Krauju pasruvęs K. Nakamura sugebėjo atsitiesti, prispaudė varžovą ringo kampe, o viską užbaigė spyriu į galvą.

Kan Nakamura KNOCKS Yuki Kasahara OUT IN THE EXTRA ROUND!#GLORY101

