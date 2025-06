Agapova šokiravo svėrimuose – pabučiavo varžovę, Eye pasibjaurėjo ir pažadėjo kerštą BKFC 76 kovoje

Buvusios UFC kovotojos – amerikietė Jessica Eye ir kazachė Marija Agapova – po svėrimų tradiciškai stojo viena prieš kitą. Pikantišką aprangą pasirinkusi J. Eye nusiėmė skrybėlę, o tada M. Agapova pabučiavo varžovę į lūpas. J. Eye tuo pačiu neatsakė, šluostėsi lūpas ir pasišlykštėjo varžovės elgesiu.

“That was f*cking weird.”



BKFC fighter just kissed her opponent during the weigh-in face off 😭 pic.twitter.com/OkFFIerQ3a

