Dramatišką pergalę NCAA rungtynėse iškovojo Teksaso universiteto „Longhorns“ (8/0) krepšininkai, kurie svečių arenoje 76:73 (27:35, 49:38) susitvarkė su „Saint Mary's Gaels“ (7/2) vaikinais.
Matas Vokietaitis nugalėtojų gretose per 31 minutę pelnė 29 taškus (6/9 dvit., 17/21 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, prasižengė 3 kartus.
Aukštaūgis pagerino karjeros rezultatyvumo rekordą, kuris anksčiau buvo 28 taškai.
Mantas Juzėnas pralaimėtojų gretose per 33 minutes įmetė 8 taškus (0/3 dvit., 2/7 trit., 2/3 baud.), sugriebė ir perėmė po kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą ir 3 sykius prasižengė.
Dovydas Butka taip pat gerino karjeros rezultatyvumo rekordą. Jo atstovaujama Boise‘o universiteto „Broncos“ (5/2) komanda namuose 88:71 (33:34, 55:37) įveikė „Drake Bulldogs“ (4/3) ekipą.
D.Butka nugalėtojams per 33 žaidimo minutes pelnė 22 taškus (11/13 dvit., 0/3 trit., 0/3 baud.), sugriebė 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, pažeidė taisykles 3 kartus ir sykį klydo.
Lengvą pergalę iškovojo Pietų Dakotos „Coyotes“ (5/5) krepšininkai, kurie namie 99:47 (52:24, 47:23) sutriuškino „Clarke Pride“ (2/4) klubą.
Vincas Buzelis per 19 minučių pelnė 14 taškų (7/11 dvit.), sugriebė ir perėmė po 3 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
Pralaimėjimą patyrė Ajovos valstijos „Cyclones“ (4/3) komanda, kuri svečių arenoje 75:80 (40:38, 35:42) nusileido St. Johno universiteto „Red Storm“ (7/1) krepšininkams.
Dominykas Pleta pralaimėtojų gretose per 29 minutes pasižymėjo 15 taškų (5/7 dvit., 5/8 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, blokavo metimą, 2 kartus klydo ir sykį prasižengė.
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