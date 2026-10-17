Vizos negavusi rusė pratrūko: „Norisi, kad mus gerbtų kaip vieną stipriausių rinktinių pasaulyje“

The Netherlands has officially refused visas to Russian gymnasts. Due to the lack of visas, they will not be able to take part in the first qualifying competitions for the 2028 Olympic Games. In this video, we will talk in more detail about these “innocent” athletes.REKLAMAREKLAMA— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 17, 2026
„Jei atvirai, net nežinau, ką jaučiu. Norisi verkti. Pirma, tarsi nujaučiau, kad taip nutiks, nes kažkas viduje man tai kuždėjo. Antra, tokiomis aplinkybėmis pradeda veikti savigarba. Kai su tavimi taip elgiasi, galiausiai net pačiai nebesinori važiuoti – kokia prasmė? Visi jau atvyko, treniruojasi, o jus vis dar laiko už durų. Tai labai stipriai demoralizuoja komandą“, – savo „YouTube“ kanale ašaras liejo A. Melnikova.
Gimnastė atsisakymą išduoti vizas pavadino nežmonišku elgesiu.
„Juo labiau kad teisę dalyvauti pasaulio čempionate iškovojome per Europos čempionatą. Mes nesiprašome į varžybas – turime oficialų kelialapį, kurį užsidirbome“, – teigė rusė.
A. Melnikovos teigimu, sportininkės nusipelnė dalyvauti pirmenybėse, tačiau joms sudaromos kliūtys.
„Jautiesi taip, lyg būtum nusipelniusi ten būti, ir iš tiesų taip yra, bet tau vis tiek kuriamos kažkokios kliūtys. Viduje jau tiesiog... Tokiomis sąlygomis mums to jau nebereikia. Norisi, kad viskas būtų sąžininga ir teisinga, kad tave gerbtų – gerbtų kaip vieną stipriausių sportinės gimnastikos rinktinių pasaulyje. O dabar jie tiesiog daro kažką nesuprantamo“, – apibendrino A. Melnikova.
Pasaulio sportinės gimnastikos čempionatas vykta Roterdame spalio 17–25 dienomis. Pirmenybėse bus dalijami kelialapiai į 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes.
Anksčiau šiais metais „World Gymnastics“ panaikino Rusijos gimnastų suspendavimą, įvestą dėl Rusijos agresijos Ukrainoje, ir leido jiems sugrįžti į pasaulio čempionatą, tačiau pagal Europos Sąjungos ir Nyderlandų taisykles rusai negali varžytis su savo šalies vėliava. Tie rusai, kurie buvo įleisti į čempionatą, dalyvaus „World Gymnastics 2“ komandos pavadinimu.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.