Visus šešis varžovus nugalėjusi Lietuvos vaikinų rinktinė – Europos jaunimo olimpinio festivalio 3x3 krepšinio čempionė

Tadas Augustauskas, Ignas Leščiauskas, Tautvydas Rudys ir Neilas Vitkauskas finale auksinį tašką padėjo dar net neištiksėjus rungtynėms skirtam laikui ir šventė pergalę 21:14.

Po to, kai medalius ant kaklo visiems prizininkams užkabino Europos olimpinių komitetų asociacijos prezidentas Spyros Capralos, aikštėje lyg vienas kumštis buvę lietuviai apsikabinę per pečius giedojo jų garbei skambančią „Tautišką giesmę“, o po to vėl pasinėrė į emocingą auksinį šėlsmą.

Finale lietuviai iškart išsiveržė į priekį (3:0), likus žaisti kiek mažiau nei 5 min. pirmavo 12:5 ir po to išlaikė panašų atstumą iki lemiamą tašką padėjusio metimo. Jį, iki mačo pabaigos likus 54,4 sek., pelnė rezultatyviausias turnyro žaidėjas T.Augustauskas.

„Kaip sakėme pirmą dieną, atvažiavome čia laimėti. Ir tiesiog laimėjime. Net fotografui, kuris manęs prašė nusifotografuoti su komanda, sakiau, kad po aukso. Tai dabar turės nuotrauką su auksu. Bet šiaip didžiuojuosi vyrais. Dirbame jau ketverius metus.

Noriu padėkoti jiems, ir visiems, kas prisidėjo prie jų ugdymo. Ačiū“, – iš širdies dėkojo auksinės rinktinės treneris Svajūnas Sidabras, kurį, sakantį šį komentarą krepšininkai dosniai apliejo vandeniu.

Paprašytas trumpai apibūdinti kiekvieną rinktinės žaidėją, S.Sidabras tai padarė pusiau rimtai: „Tadas – arogantiškas, bet puikus žaidėjas. Tautvydas yra žvėris, viską galintis padaryti, tik pasitikėjimo reikia daugiau. Neilas komandoje atsidūrė per klaidą, bet yra geriausia mūsų padaryta klaida. Ignas yra jauniausias – smagus vaikis.“

O paklaustas apie tolimesnius šios komandos planus, treneris ilgai atsakymo neieškojo: „Tolimesni planai – 2032 metų olimpinės žaidynės.“

Lietuviai užėmė tris pirmąsias rezultatyviausių turnyro žaidėjų sąrašo vietas. T.Augustausko taškų vidurkis – 6,8, T.Rudžio – 6,2, N.Vitkausko – 5,7. I.Leščiauskas per šešerias rungtynes vidutiniškai pelnė po 1,5 taško.

„Šio medalio siekėme labai ilgai. Pamatėme, kad galime dalyvauti Lietuvos moksleivių lygos 3x3 turnyre ir iškeliauti į Šiaurės Makedoniją atstovauti Lietuvai. Laimėjome atranką. Pasinaudojome šia galimybe, atvažiavome čia, nežinojome ko tikėtis, žinojome vieną – mūsų tikslas yra laimėti ir tai padarėme“, – apie kelią į EJOF čempionų sostą kalbėjo T.Augustauskas.

N.Vitkauskas po finalo dėkojo audringai komandą palaikiusiems Lietuvos delegacijos nariams ir sirgaliams: „Puikūs įspūdžiai laimėjus auksą, palaikymas nerealus. Emocijos nenusakomos realiai, negaliu net žodžiais apsakyti kaip jaučiuosi. Net susigraudinau. Nesu iki šiol dar gyvenime po rungtynių susigraudinęs. Linkėjimai visiems treneriams, kurie mums padėjo, parodė tinkamą kelią ir atvedė mus čia.“

Grupės turnyre Lietuvos rinktinė 21:17 nugalėjo vėliau bronzą iškovojusius slovėnus, 19:17 – festivalio šeimininkės Šiaurės Makedonijos komandą, 21:20 – vokiečius.

Atkakliausias mūšis laukė penktadienį ketvirtfinalyje, kur tik per pratęsimą išplėšta pergalė prieš puikiai pažįstamus Latvijos krepšininkus 21:19. Lemiamus du taškus tolimu metimu pelnė T.Augustauskas.

Šiame mače nugalėtojams 7 taškus pelnė T.Rudys, po 6 – T.Augustauskas ir N.Vitkauskas, 2 – I.Leščiauskas.

Pusfinalyje lietuviai 18:12 įrodė pranašumą prie serbus. T.Rudys prie pergalės prisidėjo 9 taškais, T.Augustauskas – 7, N.Vitkauskas – 2. I.Leščiauskas taškais nepasižymėjo.

Europos žaidynių čempionės Gabrielės Šulskės treniruojama Lietuvos 3x3 krepšinio merginų rinktinė – Gabija Kublickaitė, Luknė Gudaitė, Skaistė Kelmelytė, Smiltė Bankauskaitė – nepateko į atkrintamąsias varžybas.