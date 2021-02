„Visų žvaigždžių“ rungtynių balsavimas – Sabonis patenka į elitinę kompaniją

Karjeros sezoną už Atlanto žaidžiantis lietuvis tarp priekinės linijos žaidėjų rikiuojasi septintas. D. Sabonis sugebėjo aplenkti tokius žaidėjus kaip Juliusas Randle'as, Gordonas Haywardas ar Jerami Grantas.

Lietuvis mažai atsilieka nuo Majamio „Heat“ lyderių Bamo Adebayo ir Jimmy Butlerio. Neaplenkiama atrodo Kevino Duranto, Giannio Antetokounmpo, Joelio Embiido ir Jaysono Tatumo ketveriukė.

Tarp gynėjų daugiausiai balsų kolkas yra surinkęs Bradley Bealas. Visai netoli jo rikiuojasi Bruklino „Nets“ žvaigdžės Kyrie Irvingas bei Jamesas Hardenas.

