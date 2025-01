„Visų žvaigždžių“ mačo balsavime – Domantas Sabonis ir dominuojantys europiečiai

Tarp daugiausiai balsų surinkusių priekinės linijos žaidėjų Vakarų konferencijoje – Sakramento „Kings“ aukštaūgis Domantas Sabonis.

Lietuvis surinko daugiau nei 148 tūkst. sirgalių balsų. Krepšininkas balsavime rikiuojasi devintas.

Tuo tarpu nei Vašingtono „Wizards“ vidurio puolėjo Jono Valančiūno, nei Čikagos „Bulls“ puolėjo Mato Buzelio tarp daugiausiai balsų sulaukusių žaidėjų nėra.

Šiuo metu daugiausiai jų yra surinkęs Milvokio „Bucks“ puolėjas Giannis Antetokounmpo (1,71 mln.), antroje vietoje – Denverio „Nuggets“ centras Nikola Jokičius (1,422 mln.), trečias – Bostono „Celtics“ puolėjas Jaysonas Tatumas (1,39 mln.).

„Visų žvaigždžių“ rungtynės San Fransiske vyks vasario 16 dieną.

🚨 The first returns of fan voting for the 2025 NBA All-Star Game are in 🚨 pic.twitter.com/ovk3lQGjog