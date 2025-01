Lietuviškoje Eurolygos akistatoje – sezono mačą sužaidusio Giedraičio ekipos triumfas

Serbams tai buvo trečioji pergalė iš eilės turnyre.

Rezultatyviausią sezono mačą Eurolygoje sužaidė R.Giedraitis. Puolėjas per 27 minutes pelnė 12 taškų (1/2 dvit., 2/4 trit., 4/7 baud.), atkovojo 6 atšokusius, perėmė 1 kamuolį, blokavo 2 metimus, išprovokavo 4 pražangas, 4 sykius pats pažeidė taisykles ir surinko 15 naudingumo balų.

Šio sezono lietuvio rekordai buvo 10 taškų ir 10 naudingumo balų.

Tuo tarpu T.Sedekerskis per 19 minučių pasižymėjo 4 taškais (0/2 dvit., 1/3 trit., 1/2 baud.), 6 atkovotais kamuoliais, 3 rezultatyviais perdavimais, 4 išprovokuotomis pražangomis, 2 klaidomis, pražanga ir 9 naudingumo balais.

Aikštės šeimininkai į duobę krito antrajame kėlinyje. Jo pabaigoje svečiai pirmą kartą rungtynėse įgijo dviženklę persvarą (40:26).

Trečiajame kėlinyje atstumas tarp komandų dar padidėjo (57:40), tačiau baskai baltos vėliavos kelti neketino. Šie pelnė 10 taškų paeiliui ir grąžino intrigą (57:50).

Lemiamo ketvirčio metu pastarieji žaidė dar galingiau ir likus žaisti 2 minutes persvėrė rezultatą, kai baudų metimus pataikė Markusas Howardas (71:72). Netrukus Donta Hallas pridėjo dar vieną (71:73).

Isaiah Canaan called game for Crvena Zvezda in Vitoria against Baskonia.



🔥 pic.twitter.com/C2lHLURWWD

REKLAMA