Visų laikų rekordas pasiekiamas ranka: LeBronas istorinį pasiekimą gali užfiksuoti mače su lietuviu

LeBronas šiame mače pelnė 26 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir atliko tiek pat rezultatyvių perdavimų.

Lemiamą metimą mače su Indianos klubu pataikė Anthony Davisas.

Dabar L. Jamesą nuo visų laikų rezultatyviausio NBA krepšininko vardo teskiria vos 63 taškai.

Vasario 4 d. išvykoje „Lakers“ susigrums su Jono Valančiūno atstovaujamu „Pelicans“ klubu.

