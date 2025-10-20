Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Virtus“ namuose nusileido Kremonos klubui

2025-10-20 23:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 23:01

Italijoje pralaimėjimą patyrė Bolonijos „Virtus“ (2/1), kuri namie 69:86 (23:19, 7:22, 20:32, 19:13) nusileido Kremonos „Vanoli“ (2/1).

Bolonijos ekipai niekas nerinko dviženklio rezultatyvumo

Bolonijos ekipai niekas nerinko dviženklio rezultatyvumo

0

„Virtus“ 9 taškus pelnė Karimas Jallow, po 8 – Carsenas Edwardsas, Saliou Niangas, Brandonas Tayloras, Derrickas Alstonas ir Mouhametas Dioufas.

„Vanoli“ 17 taškų rinko Aljami Durhamas, 14 – Paytonas Willisas, po 11 – Ousmane‘as N‘Diaye, Giovanni Veronesi ir Tajionas Jonesas.

Šią savaitę Eurolygoje „Virtus“ priims Atėnų „Panathinaikos“ klubą.

