„Virtus“ namuose nusileido Kremonos klubui

„Virtus“ 9 taškus pelnė Karimas Jallow, po 8 – Carsenas Edwardsas, Saliou Niangas, Brandonas Tayloras, Derrickas Alstonas ir Mouhametas Dioufas.
„Vanoli“ 17 taškų rinko Aljami Durhamas, 14 – Paytonas Willisas, po 11 – Ousmane‘as N‘Diaye, Giovanni Veronesi ir Tajionas Jonesas.
Šią savaitę Eurolygoje „Virtus“ priims Atėnų „Panathinaikos“ klubą.
