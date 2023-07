Vimbldono moterų turnyre – sensacingas čekės Marketos Vondroušovos triumfas

Savaime suprantama, ji tapo ir žemiausiai reitinguota tenisininke, dabartinėje teniso eroje laimėjusia Vimbldoną.

O. Jabeur jau finalo pradžioje laimėjo varžovės padavimų seriją ir pirmavo 2:0. Trečiajame geime O. Jabeur kontroliavo situaciją (40:15), bet tada pralaimėjo 3 taškus iš eilės savo padavimų metu ir M. Vondroušova susikūrė „break pointą“. Tunisietė tada išsigelbėjo, bet nerealizavo progos tašku baigti geimą ir M. Vondroušova čia pat susikūrė antrą „break pointą“. Šį sykį tunisietė padarė neišprovokuotą klaidą (2:1).

O. Jabeur siekė iš karto susigrąžinti dviejų geimų pranašumą ir per kitą varžovės padavimų seriją turėjo 4 „break pointus“, tačiau M. Vondroušova spaudimą atlaikė (2:2). Šeštajame geime tunisietė susigrąžino iniciatyvą, kai „sausai“ laimėjo varžovės padavimų seriją (4:2). Visgi, nuo septintojo geimo vaizdas kardinaliai pasikeitė. M. Vondroušova laimėjo 16 iš 18 taškų per likusią seto dalį, realizavo du „break pointus“, spurtavo net 4:0 ir įspūdingai laimėjo setą (4:6).

Marketa's magical moment 🏆



Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies' singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn