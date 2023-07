Spaudos konferencijoje – ašarų nesulaikiusi Svitolina:„Visą šį laiką jaučiau milžinišką ukrainiečių palaikymą“

Pusfinalyje baigėsi ukrainietės Elinos Svitolinos (WTA-76) pasaka. Ji per 1 valandą 15 minučių 3:6, 3:6 nusileido čekei Marketai Vondroušovai (WTA-42).

Tai buvo trečia čekės pergalė prieš ukrainietę per šešias tarpusavio dvikovas. Įdomu tai, kad jos susitiko pirmą kartą nuo 2021 m. Tokijo olimpiados pusfinalio, kai čekė irgi buvo pranašesnė (6:3, 6:1).

Didžiulio palaikymo per pastarąsias pusantros savaitės sulaukusi E.Svitolina spaudos konferencijoje, kalbėdama apie Ukrainą, nesulaikė ašarų.

„Visą šį laiką jaučiau milžinišką ukrainiečių palaikymą. Sulaukiau daugybės žinučių iš skirtingų žmonių. Buvo tiesiog neįtikėtina, kaip jie mane palaikė visą šį turnyrą. Tikiuosi, kad tai tęsis ir toliau... Žinoma, kad ukrainiečių palaikymas man yra papildoma motyvacija, bet, tuo pačiu, tai ir didžiulė atsakomybė. Bandau rasti balansą tarp šių dalykų, bet kartais tai padaryti būna per sunku“, – su ašaromis akyse sakė E.Svitolina.

E.Svitolina taip pat pasisakė apie daug kritikos sulaukiančią WTA organizaciją, kuri, anot Ukrainos tenisininkių, jas neretai ignoruoja ir suteikia per mažai pagalbos, neatsižvelgdama į tai, kad jų šalyje vyksta karas.

„Nemanau, kad paramą ukrainietėms reikėtų susieti su reitingo vieta, kurią jos užima. Praktiškai visoms mums reikėjo išsikelti iš namų, mūsų šeimos turėjo keltis kitur.

Mes visą laiką ieškome būdų kaip padėti savo šaliai, daug jai aukojame. Kodėl parama Ukrainos tenisininkėms turėtų priklausyti nuo jų reitingo? Kaip tik viskas turėtų būti atvirkščiai. Kuo aukštesnę vietą reitinge užimi, tai reiškia, kad tuo daugiau uždirbi turnyruose“, – sakė E.Svitolina.

Ukrainietė spaudos konferencijoje atsisakė pakomentuoti galimybę, jog Vimbldone Velso princesė įteiks trofėjų tenisininkei iš Baltarusijos.

„Apie tai negalvoju ir šiuo metu nenorėčiau atsakyti į šį klausimą“, – teigė E.Svitolina.

Svitolina was asked about Sabalenka in press



“How bad would it look, symbolically, if the Princess of Wales ends up giving the trophy to a Belarusian”



Elina: “I didn’t think about this at all. Right now, I’m not in a good state of mind to reply to this question.” pic.twitter.com/X3RGKEajt7

