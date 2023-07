Vimbldone – svajonių finalas: galingai žaidęs Alcarazas tapo Džokovičiaus varžovu

Antrajame vyrų vienetų varžybų pusfinalyje ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) vos per 1 valandą 50 minučių 6:3, 6:3, 6:3 pamokė Daniilą Medvedevą. Tai buvo antra ispano pergalė prieš šį varžovą per tris tarpusavio dvikovas ir revanšas už pralaimėjimą 2021 m. Vimbldone.

Pirmajame sete ispanas neturėjo problemų savo padavimų metu, o aštuntajame geime realizavo vienintelį susikurtą „break pointą“ ir susikrovė pergalingą pranašumą. Antrojo seto pradžioje C.Alcarazas atlaikė vieną „break pointą“, kitame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir vėl pabėgo į priekį. Devintajame geime ispanas dar sykį laimėjo oponento padavimų seriją.

Puikiai C.Alcarazas pradėjo ir trečiąjį setą (3:0). Vėliau jis trumpam buvo praradęs koncentraciją ir pralaimėjo dvi savo padavimų serijas, bet ir pats realizavo dar porą „break pointų“, todėl nė karto nebuvo atsidūręs besivejančiojo vaidmenyje (3:2, 4:3). Devintajame geime C.Alcarazas gražiu smūgiu laimėjo „match pointą“ ir šventė pergalę.

Sekmadienį finale įvyks svajonių dvikova tarp C.Alcarazo ir serbo Novako Djokovičiaus (ATP-2). Jie kovos ne tik dėl 2000 ATP vienetų reitingo taškų ir 2,35 mln. svarų sterlingų (2,74 mln. eurų), bet ir dėl pirmosios pasaulio raketės statuso.

N.Djokovičius sieks 8-ą kartą laimėti Vimbldoną ir pakartoti šveicaro Rogerio Federerio rekordą. Tuo pačiu serbas mėgins pagerinti sau priklausantį rekordą ir laimėti net 24-ą „Didžiojo kirčio“ turnyrą per karjerą.

C.Alcarazas iki šių metų Vimbldone nebuvo peržengęs ketvirtojo rato barjero. 20-metis ispanas tapo jauniausiu Vimbldono finalininku nuo 2006 m., kai finale žaidė ką tik 20-ąjį gimtadienį paminėjęs ispanas Rafaelis Nadalis.

Bendrą Vimbldono turnyro prizų fondą šiemet sudaro 44,7 mln. svarų sterlingų (51,99 mln. eurų).