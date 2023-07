Jabeur žengė į Vimbldono finalą

Tai buvo antra tunisietės pergalė prieš šią oponentę iš penkių galimų.

Pirmajame sete abi tenisininkės nerealizavo turėtų „break pointų“, todėl teko žaisti pratęsimą. O.Jabeur jame pirmavo 4:2, bet tada pralaimėjo atkarpą 0:4 ir neišsigelbėjo.

Dar labiau tunisietės situacija komplikavosi antrajame sete, kai po pralaimėtos savo padavimų serijos ji atsiliko 2:4. Aštuntajame geime po įtemptos kovos O.Jabeur atstatė pusiausvyrą (4:4), devintajame geime sugebėjo neutralizuoti „break pointą“, o dešimtajame geime varžovės padavimų metu pergalingai baigė setą.

Paskutiniame sete O.Jabeur persvara jau nekėlė abejonių. Ji šeštajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją ir nesunkiai išlaikė pranašumą, nesuteikdama oponentei „break pointų“. Mačą tunisietė galėjo laimėti ir anksčiau, jei aštuntajame geime būtų realizavusi vieną iš dviejų „break pointų“.

ONS-TOPPABLE 🇹🇳@Ons_Jabeur produces a stunning comeback against No.2 seed Aryna Sabalenka to reach the ladies’ final, 6-7(5), 6-4, 6-3 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/cFSnkIn55Y