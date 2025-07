Vimbldono mače – netikėta Kasatkinos nesėkmė dėl įstrigusio auskaro

Šioje dvikovoje buvo užfiksuotas retai teniso kortuose matomas kuriozas. Vieno iš taškų metų D. Kasatkinos auskaras...įstrigo jos marškinėliuose.

L. Samsonova atliko padavimą, D. Kasatkina gerai priėmė kamuoliuką, bet tada ir prasidėjo problemos su auskaru. D. Kasatkina pakėlė ranką, bet žaidimo niekas nestabdė, o L. Samsonova be vargo pelnė tašką, kol varžovė bandė „išlaisvinti ausį“.

„Niekada to nebuvau mačiusi“, – stebėjosi turnyro komentatorė.

