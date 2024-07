Vimbldono ketvirtfinalyje – netikėtas italo driokstelėjimas prieš vieną favoritų Taylorą Fritzą

Pirmojo seto pradžioje italas nerealizavo „break pointo“, o ketvirtajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir vėliau neatsitiesė. Antrajame sete T.Fritzas iš karto laimėjo varžovo padavimų seriją, bet L.Musetti po kelių minučių atstatė pusiausvyrą. Penktajame geime T.Fritzas nerealizavo „break pointo“, o aštuntajame pralaimėjo savo padavimų seriją (3:5). Visgi, T.Fritzui pavyko išlyginti rezultatą, neutralizuojant „set pointą“ (5:5). Pratęsime L.Musetti iš karto laimėjo tašką varžovo padavimų metu ir to užteko pergalingam pranašumui susikrauti – visus likusius pratęsimo taškus pelnė kamuoliuką paduodavęs žaidėjas.

Trečiajame sete italas laimėjo dvi varžovo padavimų serijas ir nesuteikė T.Fritzui „break pointų“. Ketvirtojo seto viduryje abu žaidėjai švaistė „break pointus“, o aštuntajame geime amerikietis atitrūko 40:15, laimėjo varžovo padavimų seriją ir susikrovė pergalingą pranašumą.

Lemiamo seto metu L.Musetti visiškai dominavo, o T.Fritzas dar slystelėjo ir kurį laiką sėdėjo susiėmęs už kojos. Tiesa, mačą amerikietis sugebėjo užbaigti.

Italo pusfinalyje lauks serbas Novakas Djokovičius (ATP-2), kuriam ketvirtfinalyje įskaityta pergalė be kovos prieš traumą patyrusį australą Alexą de Minaurą (ATP-9).

A Musetti masterpiece 🎨



Lorenzo Musetti defeats Taylor Fritz 3-6, 7-6(5), 6-2, 3-6, 6-1 in a stunning performance to set up a semi-final meeting with Novak Djokovic 👀#Wimbledon pic.twitter.com/xTAwFwkr9H