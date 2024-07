Novakas Džokovičius be kovos pateko į Vimbldono pusfinalį: varžovas jaučiasi sugniuždytas

Visgi, iš karto po pergalingo taško australas privertė sunerimti savo gerbėjus – atrodė, kad A.de Minauras patyrė traumą. Deja, tas nerimas buvo ne be pagrindo. Po papildomų tyrimų nustatyta, kad A.de Minaurui buvo pažeista kremzlė klubo srityje, o tai reiškia, kad į pusfinalį be kovos žengė serbas Novakas Djokovičius (ATP-2).

A very unfortunate outcome for Alex de Minaur as he withdraws before the QFs. It was clear there was something worrying going on as soon as beat Fils.



“A tear of the cartilage that connect to the adductors” is no joke with the #Olympics around the corner. pic.twitter.com/sUUsus3sYU