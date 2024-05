Novakas Džokovičius sensacingai nusileido 32-ai pasaulio raketei iš Čilės

Pirmajame sete serbas neturėjo didesnių vilčių. N.Djokovičius jau seto pradžioje atsiliko 0:4 ir vėliau neturėjo vilčių sumažinti deficitą, nes nesusikūrė „break pointų“.

Antrajame sete 26-erių A.Tabilo įrodė, kad geras jo startas nebuvo atsitiktinumas. N. Džokovičius jau pirmame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir vėliau neturėjo realių galimybių pavyti čilietį. Negana to, devintajame geime serbas vėl pralaimėjo savo padavimų seriją, kai lemiamu metu padarė dvigubą klaidą.

Señoras y señores, con ustedes... ¡Alejandro Tabilo! 👏 🇨🇱 El chileno accede a 4R de Roma, tras sorprender al No. 1 Djokovic por 6-2, 6-3. 🎥 @TennisTV | #IBI24 pic.twitter.com/oSppYNMA4u

Po mačo N. Džokovičius buvo paklaustas, ar incidentas su buteliu po ankstesnio mačo padarė įtaką serbo žaidimui.

„Sunku pasakyti. Treniravausi kitaip, nei įprastai. Nors ir nieko nejaučiau, savijauta vis tiek buvo kitokia nei įprastai. Šiandien svarbiausiose situacijose man labai trūko koordinacijos. Viskas buvo kitaip nei prieš porą dienų. Nežinau, ar tai susiję tuo incidentu. Reikės atlikti papildomus tyrimus.

Patys matėte, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas – tas butelis netyčia iškrito iš vieno vyruko kuprinės. Aš tam smūgiui į galvą buvau visiškai nepasiruošęs, net nepakėliau galvos – tik pajaučiau stiprų smūgį. Vėliau man sukosi galva, mane pykino buvo ir kraujo. Miegojau neblogai, nors ir jaučiau galvos skausmą. Kitą rytą skausmo nejaučiau, todėl galvojau, kad viskas gerai. Visgi, šiandien savijauta korte buvo keista – atrodė, kad mano batus būtų apsiavęs kitas žaidėjas. Nejaučiau žaidimo ritmo ir tempo. Tai šiek tiek neramina“, – po mačo sakė N. Džokovičius.

Alejandro can do NO WRONG 💎 @InteBNLdItalia | #IBI24 | Alejandro Tabilo pic.twitter.com/LGVLFRxnYC