Vimbldono faktai: kiek teniso kamuoliukų sunaudojama per metus ir kiti įdomūs sirgalių klausimai

Teniso sirgaliai ne tik gėrisi aukščiausio lygio sporto įvykiu, tačiau jiems taip pat kyla ir įvairių klausimų, į kuriuos pasistengė atsakyti „BBC Sport“. Sužinokite apie turnyro tvarkaraščio subtilybes, sunaudojamus kamuoliukus ir net teisėjų apsilankymus tualete.

Septyniskart Vimbldono čempionas N. Djokovičius šiemet yra tik šeštas pagal reitingą, tačiau jo statusas kaip sporto legendos reiškia, kad sirgaliai jį labai nori pamatyti ir tas noras yra didesnis nei kalbant apie kai kuriuos aukščiau reitinguotus žaidėjus.

Dėl to dažniausiai jis ir gauna prestižiškiausią vietą tvarkaraštyje.

Visą turnyrą organizuojantis „All England Lawn Tennis Club“ (AELTC) BBC sakė: „Dienos varžybų tvarkaraščio sudarymas – sudėtingas procesas. Kruopščiai planuojame kiekvieną mačą ir priskiriame kortus. Visi sprendimai priimami vadovaujantis sąžiningumu ir geriausiais turnyro, žaidėjų, žiūrovų bei mūsų tarptautinės televizijos auditorijos interesais. N. Djokovičius yra 24 kartus „Didžiojo kirčio“ vienetų čempionas – tai tikrai svarbus veiksnys planuojant mačus.“

Paskutinį kartą ne centriniame korte N. Djokovičius žaidė 2021 m., kai nugalėjo amerikietį Denisą Kudlą pirmame korte.

Paskutinį kartą ne viename iš dviejų pagrindinių kortų jis žaidė 2018 m., kai antrame korte įveikė Horacio Zeballosą.

Taip, nors jie stengiasi to vengti.

Teisėjo užduotis – kuo efektyviau valdyti rungtynes netrikdant žaidimo, todėl eiti į tualetą ir stabdyti mačą – labai nepageidautina.

Prieš mačą teisėjai dažnai riboja maisto ir skysčių vartojimą, kad nekiltų poreikio eiti į tualetą.

Pavyzdžiui, švedų teisėjas Mohamedas Lahyani, vadovavęs ilgiausiam Vimbldono mačui tarp Johno Isnerio ir Nicolaso Mahuto 2010 m., per visą mačą nė karto nėjo į tualetą.

Tačiau kartais gamta pašaukia – tokiu atveju teisėjas stengiasi padaryti kuo trumpesnę pertrauką.

Nors J. Isneris ir N. Mahutas sužaidė ilgiausią mačą Vimbldono istorijoje, tai nebuvo ilgiausias vienas geimas.

Ilgiausias geimas vienetų turnyre buvo tarp ispano Tommy Robredo ir italo Potito Starace 2004 m. pirmajame rate, kai jų mače buvo geimas, trukęs net 34 taškus.

Antras pagal ilgį – 32 taškų geimas 2023 m. finale tarp Carloso Alcarazo ir N. Djokovičiaus. Jis truko 26 minutes.

N. Djokovičius turėjo aštuonis „game pointus“, bet nė vieno neišnaudojo, o C. Alcarazas išnaudojo septintą „break pointą“ kelyje į pergalę.

Grečiausias padavimas, kada nors užfiksuotas Vimbldone,buvo šiais metais – prancūzo Giovanni Mpetshi Perricard pirmojo rato pralaimėtame mače prieš Taylorą Fritzą.

21-erių metų 203 cm ūgio žaidėjas atliko 246 km/h padavimą, nors tašką laimėjo T. Fritzas.

Greičiausias padavimas istorijoje – 263,4 km/h – priklauso australui Samui Grothui, pasiektas 2012 m. „Busan Open Challenger“ turnyre.

Kadangi tai nėra ATP elito turnyras, greičiausias padavimas viename iš jų buvo J. Isnerio 2016 m. Daviso taurėje prieš Australiją.

Greičiausias moterų padavimas (220 km/h), priklausantis ispanų tenisininkei Georginai Garcia Perez, atliktas 2018 m. Vengrijos moterų turnyre. Tačiau greičiausias padavimas WTA elito lygyje – Sabinos Lisicki (Vokietija), kuri 2014 m. Stanforde padavė 210 km/h greičiu.

Vimbldone greičiausias moterų padavimas (208 km/h), priklauso Venus Williams ir buvo pasiektas 2008 m.

Greitis matuojamas iškart po to, kai kamuoliukas paliečia raketę.

@BBCSport what’s with interviewing metres away from your guest? Looks odd & serves no purpose in the open air unless you can enlighten us all…#interview #socialdistancing #Wimbledon #healthandsafety pic.twitter.com/NSBPcFYrJB