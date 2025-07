Vimbldono ketvirtfinaliuose – Alcarazo pergalė prieš Norrie ir Fritzo „kova“ su pūslelėmis

Nesustabdomas buvo titulą ginantis ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2). Jis vos per 1 valandą 40 minučių 6:2, 6:3, 6:3 eliminavo britų viltį – Cameroną Norrie (ATP-61).

Britui mačo pradžia nežadėjo nieko blogo – antrajame geime jis varžovo padavimų metu pirmavo 40:0. Visgi, C. Norrie iššvaistė 4 „break pointus“ per vieną geimą, o vėliau pralaimėjo dvi iš eilės savo padavimų serijas.

Antrajame sete C. Alcarazas atitrūko po trečiojo geimo. C. Norrie šeštajame geime nesugebėjo realizuoti „break pointo“, o vėliau šansų pavyti varžovą neturėjo. Ispanas setą užbaigė devintajame geime, kai laimėjo dar vieną „break pointą“.

REKLAMA

REKLAMA

Dar užtikrinčiau ispanas žaidė trečiajame sete. Jame C. Alcarazas nesuteikė varžovui nė vieno „break pointo“, o šeštajame geime laimėjo C. Norrie padavimų seriją. C. Alcarazas ketvirtfinalį galėjo užbaigti ir anksčiau, jei aštuntajame geime būtų realizavęs dar vieną „break pointą“.

REKLAMA

Pusfinalyje ispanas susitiks su amerikiečiu Tayloru Fritzu (ATP-5), 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) patiesusiu Kareną Chačanovą. Amerikietį šiame mače kiek trikdė pūslelės ant pėdos. Po trečiojo seto T. Fritzas paprašė medicininės pertraukėlės, o ketvirtojo seto pradžioje atsiliko 0:2. Visgi, vėliau amerikietis atsitiesė, panaikino deficitą ir pratęsime įrodė savo pranašumą.

REKLAMA

REKLAMA

Medical time out for Taylor Fritz.



Issue with right foot / ankle (blisters ?).



Karen Khachanov just won 3d set 6-1. pic.twitter.com/5am4lyuQqn — edgeAI (@edgeAIapp) July 8, 2025

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 53,55 mln. svarų (62,53 mln. eurų). Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.