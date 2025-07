Vimbldone kilęs skandalas: Anastasija Pavliučenkova atskleidė emocijas po ginčytino teisėjo sprendimo

Pirmojo seto 9-ajame geime S. Kartal smūgiavo į užribį, bet elektroninė sistema to neužfiksavo. A. Pavliučenova matė, kad kamuoliukas leidosi užribyje, tai aiškiai buvo galima matyti ir vaizdo pakartojime. Tas taškas būtų leidęs rusei laimėti 9-ąjį geimą. Bokštelio teisėjas Nico Helwerthas po skambučio telefonu pranešė, kad elektroninė sistema dėl žmogiškos klaidos trumpam buvo deaktyvuota ir neužfiksavo S. Kartal smūgio. Tada teisėjas pranešė, kad tašką reikės pakartoti, nors A. Pavliučenkovos tai aiškiai netenkino.

Kartal hit this shot long on Pavlyuchenkova's game point at 4-4.



ELC stopped working, point was replayed despite everybody around the world watching this replay. Insane.



Pavs ended up broken.



Kartal served for the set, got broken after having a set point.



5-5... pic.twitter.com/si8JENrbdl REKLAMA REKLAMA July 6, 2025

Rusė, pakartojus tašką, tą geimą galiausiai pralaimėjo, bet vėliau sugebėjo išsigelbėti ir išplėšė pergalę. A. Pavliučenkova spaudos konferencijoje pabrėžė, kad jei mačas būtų pasibaigęs kitaip, tuomet tas epizodas pirmajame sete būtų sukėlęs daug didesnį skandalą.

REKLAMA

„Ką būčiau sakiusi, jei dėl to sprendimo būčiau pralaimėjusi mačą? Tuomet sakyčiau, kad nekenčiu Vimbldono, nekenčiu žolės ir kad niekada čia nebegrįšiu“, – sakė rusė.

Pavlyuchenkova on the missed line call during her match with Kartal at Wimbledon



“If you had lost the match because of that call, which was possible because it gave her a break.. how would you be feeling?”



Anastasia: “I would just say I hate Wimbledon and never come back. I’d… pic.twitter.com/TlDsGWgq76 REKLAMA REKLAMA July 6, 2025

Didžiosios Britanijos žiniasklaida pranešė, kad bokštelio teisėjas Nico Helwerthas kitą dieną nebuvo paskirtas dirbti jokiame mače. Tiesa, šaltiniai teigė, kad tai yra normali praktika ir kad tai nesusiję su įvykiais A. Pavliučenkovos mače.

Nico Helwerth, who was in charge during yesterday's R4 match when the automated line-calling was turned off, has not been given a match today.



Had previously done nine matches in seven days.



Sources say it's normal practice.https://t.co/qopvG8iRfq REKLAMA REKLAMA REKLAMA July 7, 2025

BBC straipsnyje buvo rašoma, kad elektroninė sistema trumpam buvo išjungta dėl „žmogaus klaidos“. Teigiama, kad toje aikštės pusėje, kur buvo atjunga elektroninė sistema, nebuvo užfiksuoti 3 svarbūs epizodai. Organizatoriai jau atsiprašė dėl padarytų klaidų ir pabrėžė, kad ėmėsi veiksmų, jog tokie dalykai daugiau nesikartotų.

REKLAMA

It's astonishing, really.



So the discussion that needs to be had is not about the system's efficiency (it's perfectly fine) but about the integrity of people operating it who can deliberately turn it off to influence the outcome of the match.https://t.co/1L9PUGnDqP pic.twitter.com/JTjoTy0vfj — Oleg S. (@AnnaK_4ever) July 7, 2025

Elektroninė sistema didžiuosiuose teniso turnyruose neseniai pakeitė linijos teisėjus, kurie anksčiau stebėdavo, ar kamuoliukas leidosi užribyje, ar ne.