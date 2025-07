Tim van Rijthoveno sprendimas baigti karjerą: Vimbldono sensaciją sustabdė alkūnės trauma

„Skaudančia širdimi pranešu jums žinią, su kuria susitaikyti man prireikė daug laiko. Esu priverstas baigti profesionalaus tenisininko karjerą. Niekaip neišsigydžiau tos įkyrios alkūnės traumos, nepaisant visų gydymo metodų ir reabilitacijų.

Norėjosi kitu būdu atsisveikinti su tenisu – laikant raketę rankose ir stebint mačą sirgaliams, tačiau kartais kūnas priima kitokį sprendimą nei galva“, – rašė T. van Rijthovenas.

Tim Van Rijthoven announces his retirement.



Came out of nowhere to beat Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, and Daniil Medvedev for the s'Hertogenbosch title in 2022, making the 4th round at Wimbledon that year.



Then... injuries totally halted his career



Best of luck, Tim. 🫶 pic.twitter.com/81oM6vQhdm