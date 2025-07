Vimbldono dvikova: Anisimova šokiravo Sabalenką ir žengė į finalą, baltarusė nepritarė varžovės elgesiui

Pirmojo seto viduryje A. Anisimova nerealizavo dviejų „break pointų“. Jau kitame geime JAV žaidėja savo padavimų metu atsiliko 0:40, bet įspūdingai išsigelbėjo, atlaikydama net 4 „break pointus“. Ilgame ir įtemptame dešimtajame geime A. Anisimova du kartus atsidūrė per tašką nuo laimėtos varžovės padavimų serijos ir galiausiai realizavo „set pointą“, kai reitingo lyderė padarė dvigubą klaidą.

A. Sabalenka iniciatyvą perėmė antrojo seto pabaigoje, kai laimėjo A. Anisimovos padavimų seriją. Devintajame geime neutrali atletė turėjo 4 galimybes tašku laimėti setą, bet A. Anisimova spaudimą atlaikė. Tiesa, A. Anisimova per visą setą „break pointų“ taip ir nesusikūrė, tad realių galimybių panaikinti deficitą neturėjo ir galiausiai pralaimėjo setą.

Trečiąjį setą A. Anisimova pradėjo nuo pralaimėtos savo padavimų serijos, bet atsigavo labai greitai ir sužaidė nuostabią atkarpą 4:0, tuo pačiu neutralizuodama ir du „break pointus“. A. Anisimova netgi galėjo pradėti triuškinti A. Sabalenką, jei šeštajame geime būtų laimėjusi „break pointą“.

Septintajame geime A. Anisimova pataikė į trosą, o tada kamuoliukas leidosi A. Sabalenkos aikštės pusėje (5:2). Įprastai po tokiu smūgiu yra atsiprašoma varžovės, bet A. Anisimova to nedarė ir tik iškėlusi ranką džiaugėsi pelnytu tašku. Baltarusei tai nepatiko ir ji ėmė murmėti apie tai, kad varžovei reikėjo atsiprašyti.

Anisimova hit the tape and didn't apologize Sabalenka: "Why didn't you say sorry?" Spicy. pic.twitter.com/AvQZGr9KCV

At what point does the tennis community call out Sabalenka for her behavior? Here she is bullying Anisimova not not saying sorry for a net cord point. Let’s not forget her rudeness to Coco Gauff. #wimbledon #tennis pic.twitter.com/uEUog3Agk3