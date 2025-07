Vimbldono pusfinalyje Sabalenka padėjo nualpusiems sirgaliams ir nešė vandenį

Abi tenisininkės siekė pirmą kartą patekti į Vimbldono finalą, o kai rezultatas pirmame sete buvo 3:2 ir A. Sabalenka ruošėsi paduoti kamuolį, teisėjas sustabdė žaidimą.

Tuomet žvilgsniai nukrypo į priešais teisėją esančią tribūną. Tarp eilių, ant grindų, gulėjo sirgalius, prie kurio skubiai priėjo apsauga.

Buvo pastatytas skėtis, o pirmoji pasaulio raketė A. Sabalenka pati atėjo su vandens buteliu ir perdavė jį per žiūrovus nukentėjusiam žmogui. Butelį paėmė vienas iš sirgalių ir perdavė tolyn.

Žaidimas buvo sustabdytas maždaug septynioms minutėms. A. Sabalenka ir A. Anisimova tuo metu sėdėjo aikštės šone.

Kai nukentėjęs žiūrovas pakilo, nuaidėjo sirgalių plojimai, o pats žiūrovas, pridengtas skėčiu nuo kaitrios saulės, buvo išvestas iš arenos.

Incidento metu temperatūra siekė 29 laipsnius ir dar iki to momento daugelis žiūrovų, ypač apatinėse tribūnose, mojavo vėduoklėmis ir dėvėjo skrybėles.

Grįžus į aikštę, A. Sabalenka laimėjo savo padavimų seriją ir išlygino rezultatą 3:3, tačiau kai A. Anisimova pirmavo 5:4, pertraukėlė tarp geimų užsitęsė – toje pačioje tribūnoje vėl nualpo dar vienas sirgalius.

Šį kartą buvo pastatyti trys skėčiai, apsauga vėl greitai sureagavo, o A. Sabalenka vėl perėjo kortą ir atnešė vandens buteliuką. Prieš prasidedant kitam geimui, atrodė, kad sirgaliui padėta išeiti iš arenos, o šįsyk žaidimas buvo sustabdytas penkioms minutėms.

Aryna Sabalenka brought water over to a fan who was receiving medical treatment from the heat during her Wimbledon semifinals match ❤️ pic.twitter.com/66wo3o9z5g