Vimbldone ukrainietė sensacingai pranoko antrąją pasaulio raketę Coco Gauff

Įspūdingą pergalę pirmajame rate iškovojo ukrainietė Dajana Jastremska (WTA-42). Ji per 79 minutes 7:6 (7:3), 6:1 įveikė amerikietę Cori „Coco“ Gauff (WTA-2), kuri visai neseniai laimėjo kitą „Didžiojo kirčio“ turnyrą – „Roland Garros“. Iki šio mačo C. Gauff visus 3 kartus buvo nugalėjusi D. Jastremską. Tiesa, visi ankstesni mačai vyko ant grunto.

D. Jastremska iniciatyvą perėmė pirmojo seto šeštajame geime, bet devintajame geime nerealizavo „set pointo“ ir pralaimėjo savo padavimų seriją. Teko žaisti pratęsimą, kuriame D. Jastremska laimėjo net 4 taškus varžovės padavimų metu ir nė karto neleido C. Gauff išsiveržti į priekį.

Antrajame sete ukrainietė tvirtai artėjo prie sensacingos pergalės – po dviejų laimėtų varžovės padavimų serijų D. Jastremska atitrūko net 5:1. Septintajame geime ukrainietė sėkmingai žaidė savo padavimų metu ir įtvirtino įspūdingą pergalę.

"It's the win of her career."



No.1 Court is stunned as Dayana Yastremska defeats No.2 seed Coco Gauff 7-6(3), 6-1 😲#Wimbledon pic.twitter.com/pZYylWHcs8