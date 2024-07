Vimbldone – ruso kirtis pirmajai pasaulio raketei Janikui Sinneriui

J. Sinneris pirmąjį setą laimėjo po „tie-break'o“, o antrajame penktoji pasaulio raketė atsitiesė ir jį laimėjo 6:4.

Trečiasis setas J. Sinneriui buvo sėkmingesnis, tačiau jį šįsyk pralaimėjo po dar vieno „tie-break'o“.

Ketvirtą setą italas laimėjo lengvai 6:2, bet paskutiniame jo žaidimo kreivė pradėjo leistis ir varžovui buvo nusileista rezultatu 6:3.

Iš viso 5 setų kova truko 3 valandas ir 54 minutes, o šiame susitikime 22-ejų J. Sinneris turėjo sveikatos problemų ir trečiajame sete jam prireikė medicininės pertraukėlės.

Nobody beats Daniil Medvedev six times in a row pic.twitter.com/BLLpc8bExl