Vimbldone – netikėtas ukrainietės radinys ir sugniuždytos Gauff ašaros

Įspūdingą pergalę pirmajame rate iškovojo ukrainietė Dajana Jastremska (WTA-42). Ji per 79 minutes 7:6 (7:3), 6:1 įveikė amerikietę Cori „Coco“ Gauff (WTA-2), kuri visai neseniai laimėjo kitą „Didžiojo kirčio“ turnyrą – „Roland Garros“. Iki šio mačo C. Gauff visus 3 kartus buvo nugalėjusi D. Jastremską. Tiesa, visi ankstesni mačai vyko ant grunto.

Šiame mače buvo užfiksuotas ir kuriozas, kai D. Jastremska korte rado...varžovės auskarą. C. Gauff netrukus patvirtino, kad tai jos auskaras ir paprašė padėti jį šalia jos daiktų.

D. Jastremska po pergalės dar pajuokavo, kad jai gerai pasirodyti „padėjo“ ir manikiūras: „O taip, aš šiandien korte tikrai buvau „užsidegusi“, ugnis buvo net ant mano nagų („juokiasi – aut. past.)“.

"It was a great match today, I was really on fire." 🔥



Dayana Yastremska even has the nails to match 💅#Wimbledon pic.twitter.com/W2zB5CCrNG