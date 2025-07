Vimbldone – Sinnerio užtikrinta pergalė prieš interneautų dėmesio sulaukusį Nardi

Geriausias pasaulio tenisininkas italas Jannikas Sinneris (ATP-1) startavo pergale 6:4, 6:3, 6:0 prieš tautietį Lucą Nardi (ATP-95). Mačas truko mažiau nei 1 valandą 50 minučių.

L. Nardi taip ir nesusikūrė nė vieno „break pointo“ bei pralaimėjo 5 savo padavimų serijas. J. Sinneris buvo beveik nesustabdomas po pirmųjų savo padavimų, kai laimėjo 89 proc. įžaistų kamuoliukų (L. Nardi – 70 proc.).

Prieš turnyro pradžią internetą apskriejo vaizdo įrašas, kur L. Nardi mergina Martina Bruscolini jį moko...kaip tinkamai prižiūrėti savo odą prieš startą Vimbldone. Teniso sirgalius sugluminęs vaizdo įrašas buvo peržiūrėtas šimtus tūkstančių kartų.

J. Sinnerio antrajame rate lauks Australijos atstovas Aleksandaras Vukičius (ATP-93).

Praėjusių metų ketvirtfinalio dalyvis amerikietis Tommy Paulas (ATP-13) 6:4, 6:4, 6:2 pranoko vardinį kvietimą gavusį britą Johannusą Monday (ATP-224).

Australas Alexas de Minauras (ATP-11) 6:2, 6:2, 7:6 (7:2) nugalėjo ispaną Roberto Carballesą Baeną (ATP-74). Australą šiame mače palaikė ir jo širdies draugė Katie Boulter (WTA-43), kuri Vimbldone jau iškovojo įspūdingą pergalę prieš ispanę Paulą Badosą (WTA-9).

